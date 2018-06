Som a Pino: 'Lá vem ela...'

Primeira coluna do ano, já é fevereiro. Mas o ano só começa mesmo depois do carnaval, dizem... será? Tenho já tantas novidades musicais nesse pouco tempo que me ausentei, fui guardando tudo num caderninho, tenho até um segredo que prometi não contar, mas que gostaria de soltar logo hoje. Boas-novas, mesmo no meio de tanta loucura. “Vai ter Copa, vai ter carnaval” e vai ter eleição e vai ter muita canção para dar conta do mundão. Desejo um 2018 ótimo? Feliz? Desejo muita coisa, mas espero tantas outras. Mas vamos...

6 DE FEVEREIRO DE 2018

Primeira coluna e tantas novidades sonoras. Já ouviu a música da Nação Zumbi com Baiana System? E a nova do Emicida? Banda Eddie também vem chegando com disco novo e lançou o segundo single A Correnteza. Isso, para dar uma geral, mas teve mais... e hoje vou escrever sobre um disco que espero desde o ano passado, já estava pronto, o ano virou e ele sai logo mais, em dez dias. Vamos começar a contagem regressiva.

TOURO EM AQUÁRIO

Taurina é o terceiro disco da cantora e compositora Anelis Assumpção, com produção de Beto Villares, coprodução de Zé Nigro e direção-geral dela. Entre as músicas estão parcerias com a irmã Serena Assumpção, Russo Passapusso, Saulo Duarte, Ava Rocha, Rodrigo Campos, João Donato e participações especiais de Tulipa, Liniker, Ava Rocha, Thalma de Freitas, Céu e o filho Benedito.

Anelis é sonhadora, soube no dia 16 de janeiro. No 17 soube que ela acorda com preguiça. 18 de janeiro, ela me contou que demora para pegar no sono, pensando. No mesmo dia, falou da sauna onde gosta de derreter. 19 de janeiro “o cheiro da camélia fecha meus olhos com vagar”.

Foi no 20 de janeiro que uma ida ao planetário bastou para fazer a cantora chorar estrelas. 21, a constatação que a vida é uma festa, é uma farsa que emociona. Teve um dia que ela não escreveu nada, foi o 22. No 23 de janeiro ela contou que cozinha com vinho e, às vezes, até usa na comida. Dia 25 foi aniversário de São Paulo e ela observou a garoa na cama. E aí eu fiquei esperando mais, pois Anelis tem o poder da palavra falada, escrita e cantada. Então, ela lançou a segunda música do disco Segunda a Sexta e hoje tenho o prazer de apresentar a capa desse novo trabalho com pintura da artista visual Camila Sproesser.

O diário que narrei veio do facebook dela com a hashtag taurina. Não sei se são letras, não sei se são frases soltas de segunda a sexta, não sei! Sei que fiquei esperando todo dia para saber e então compartilho com vocês. Taurina chega no dia 16 de fevereiro. Taurina já tem cara e já tem capa (em aquário).

MÚSICA DA SEMANA: ALFAZEMA

Já pensou se duas bandas fundamentais da nossa cultura se juntassem para fazer uma música? Pois é isso que aconteceu aqui. Alfazema é fruto da união de Nação Zumbi com Baiana System. A música foi lançada no dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, um presente para todos nós.