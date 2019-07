Som a Pino: ‘Esse é só o começo...’

Antes a gente colecionava CD, hoje quando falamos em ouvir um disco significa mais dar um play em uma plataforma de música do que pegar o disco e colocar na vitrola (claro que estou generalizando) e quando um artista grava um DVD significa um material em vídeo. Claro, ele pode lançar na mídia DVD, mas também deve disponibilizar no YouTube. Enfim, as mídias mudam o tempo todo. Mas a arte segue seu rumo em diferentes formatos. E, hoje na coluna, artistas que estão comemorando 10 anos de carreira entre CDs, LPs, DVDs e nuvem.

DIX

Dix (que se lê Diz e que significa 10 em francês) é o primeiro DVD da cantora e compositora Tiê que foi gravado na semana passada no Rio de Janeiro para comemorar 10 anos de carreira. “É um momento de celebração”, diz a cantora. Tiê lançou em 2009 o primeiro disco, Sweet Jardim, e de lá pra cá já são quatro lançamentos, um super-hit em novela, canções com Luan Santana, Jorge Drexler e muitos fãs conquistados. Quando digo conquistados, significa próximos mesmo. Tiê faz isso. E não esqueceu dos mais chegados na hora de registrar os 10 anos em um show gravado no YouTube Space, no Rio de Janeiro. Ela disponibilizou um ônibus de São Paulo para o Rio de Janeiro para os tiezetes (como os fãs se chamam). Na caravana, tinha gente de Recife, Santa Catarina, Belém e Minas Gerais, me contou uma das convidadas, a pernambucana Mariama da Mata, toda orgulhosa. “Antes da viagem acontecer, Tiê gravou um vídeo falando que estava muito feliz e que estávamos indo para um momento especial.” O cenário foi feito pela também cantora e compositora Nina Becker. A direção é de Clara Cavour, que juntou uma equipe só de mulheres para o vídeo. “Foi difícil escolher o repertório com músicas dos quatro discos, mais algumas inéditas.” O dia especial ainda contou com participação de Rael e Cynthia Luz. Em breve, sai em DVD e áudio – provavelmente em setembro. Que venham mais 10 anos.

MAGLORE

A banda baiana Maglore também está lançando DVD de 10 anos. Já dá para assistir no YouTube. O repertório do show foi montado com canções dos quatro discos: Veroz, Vamos pra Rua, III e Todas as Bandeiras e foi gravado no Cine Joia, em São Paulo. A banda começou em 2009 quando Teago Oliveira reuniu umas músicas e gravou o primeiro EP, enquanto terminava a faculdade de Direito. Em 2011, lançaram o Veroz e então se mudaram para SP, onde estão até hoje. E quem sabe pelos próximos 10 anos. Aliás, outra novidade é que Teago Oliveira depois de ser gravado por Erasmo Carlos, Pitty e Gal se prepara para lançar um disco solo. Mas isso é assunto para os próximos 10 anos.

MÚSICA DA SEMANA

Esvaziou

Faixa do disco mais recente de Clarice Falcão: Tem Conserto. A cantora faz show de lançamento em São Paulo no fim de semana agora, dia 7 de julho, no Sesc Pompeia.

“Nunca fiz nada que mostrasse tanto quem eu sou de verdade”, escreveu a cantora em sua conta no Instagram. O disco está em todas as plataformas.