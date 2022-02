‘Smells Like Teen Spirit’ é a música mais tocada e gravada de Kurt Cobain no Brasil

Kurt Cobain, líder da banda de rock Nirvana, completaria 55 anos, ontem, dia 20. Para celebrar o cantor, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento sobre os seus arquivos musicais, que mostram a força da expressão de sua música nos últimos cinco anos.

Smells Like Teen Spirit, que revelou a banda Nirvana e o estilo grunge para o mundo, foi a sua música mais tocada no ranking, nos principais segmentos de execução pública no Brasil. A música também ficou entre as mais gravadas por outros intérpretes. A autoria é de Kurt Cobain, ao lado de David Grohl e Chris Novoselic.

Em segundo e terceiro lugar aparecem Come as you are e Lithium, respectivamente. Kurt Cobain tem 126 músicas e 273 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad.

Durante estes 5 anos, mais de 65% do que foi distribuído em direitos autorais de execução pública para Kurt foram provenientes dos segmentos de Streaming de música, Rádio, Música ao vivo e Shows.

Quando suas músicas são tocadas no Brasil, seus herdeiros receberão os direitos autorais por 70 anos após a sua morte, como determina a lei do direito autoral brasileira (9.610/98). Confira a lista:

1 - Smells like teen spirit - David Grohl / Chris Novoselic / Kurt Cobain

2 - Come as you are - Kurt Cobain

3 – Lithium - Kurt Cobain

4 - About a girl - Kurt Cobain

5 - In bloom - Kurt Cobain

6 - All apologies - Kurt Cobain

7 - Heart shaped box - Kurt Cobain

8 – Polly - Kurt Cobain

9 - Rape me - Kurt Cobain

10 - You know you're right - Kurt Cobain