Slash anuncia novo álbum com a banda The Conspirators

Slash, guitarrista do Guns N' Roses, anunciou nesta semana a data de lançamento de um novo álbum com a banda The Conspirators. O músico também confirmou uma turnê pela América do Norte. Slash lançará seu novo disco, Living The Dream, no dia 21 de setembro, iniciando uma série de 20 shows pelos Estados Unidos e Canadá, entre 13 de setembro a 14 de outubro.

Ainda não há informações sobre possíveis shows na América do Sul. O The Conspirators também conta com Myles Kennedy, do Alter Bridge, nos vocais.

Atualmente, Slash está em turnê com o Guns N' Roses até o final de julho. O último álbum solo de Slash foi World On Fire, lançado em 2014. A turnê deste trabalho passou pela América do Sul, incluindo o Brasil.

