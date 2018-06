Silvia Machete toca os clássicos de Eduardo Dusek no 'Estadão + Música'

A cantora Silvia Machete é a atração desta semana do Estadão + Música. A artista se apresenta em São Paulo no sábado, 19, na Casa de Francisca, com o espetáculo Dussek Veste Machete. Nesta performance, Machete canta os grandes clássicos de Eduardo Dusek. As canções Aventura, Cabelos Negros e Chocante, por exemplo, integram o setlist.

+++ Eduardo Dussek ganha tributo de Silvia Machete

Com direção artística do próprio Eduardo Dussek, o espetáculo traz humor, música e picardia em doses generosas, reunindo a sátira e a crônica musical das canções de Dussek ao estilo performático de Silvia, que nas apresentações será acompanhada pelo pianista Danilo Andrade.

O bate-papo com Silvia Machete é ao vivo e começa às 15h. A transmissão é feita pela página do Cultura Estadão no Facebook. Participe, mande sua pergunta!

Dussek veste Machete

Local: Casa de Francisca (Rua Quintino Bocaiúva, 22 - Jardim Paulista)

Data: 19 de maio (sábado)

Horário: 21h30