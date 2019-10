Sidney Magal é o primeiro entrevistado da série Na Variant com Julio Maria, que o Estado passa a mostrar a partir desta terça (22), às 16h. Durante o passeio em um automóvel VW Variant ano 1971 pelas ruas do bairro dos Jardins, em São Paulo, onde o artista fica quando está na cidade, Magal conta sobre o início de sua carreira, lembra de como as fãs o atacavam e fala de suas experiências cantando em antigos programas de auditório, como o Cassino do Chacrinha. Ainda pelo trajeto, ele canta em legítimo ‘embromation’ ao ouvir no toca CDs do carro a canção Let it Be, dos Beatles, e, em outro momento, O Meu Sangue Ferve por Você, com o jornalista ao violão enquanto aguardam no congestionamento da Avenida Paulista. Os episódios de Na Variant serão mostrados todas as terças, às 16h. Odair José, Leo Jaime e Luciano serão os próximos passageiros.

Veja abaixo o episódio de estreia com Sidney Magal: