Shows inéditos do Metallica ajudam a arrecadar recursos para combate do novo coronavírus

Pela terceira semana seguida, o Metallica compartilha shows inéditos em seu canal no Youtube. Depois de cancelar a turnê no Brasil, por causa da pandemia do novo coronavírus, a banda está compartilhando de um novo projeto: #MetallicaMondays. Os shows estão disponíveis às 20h (21h no horário de Brasília).

A ação começou no dia 23 março, com um show em Slane Castle, realizado em junho de 2019, na Irlanda. "Precisa fazer uma pausa na Netflix antes de assistir toda a biblioteca? Apresentamos uma nova série de show: #MetallicaMondays", publicou a banda em uma rede social.

Na última segunda, 30, a banda divulgou a apresentação em Paris, de setembro de 2017.

O projeto deu certo. Até a semana passada a banda arrecadou US$ 15.000 com a série semanal. Metallica também vai doar US$ 350.000 (aproximadamente R$ 1,8 milhão) para organizações sem fins lucrativos que estão à frente do combate ao novo coronavírus.