Shows de Michael Bublé no Brasil ganham novas datas

O cantor Michael Bublé remarcou para novembro 2021 sua vinda ao Brasil, onde realiza três shows. A turnê An Evening With Michael Bublé passa por Porto Alegre no dia 3, na Arena do Grêmio, Curitiba, no dia 5, no Estádio Athletico Paranaense, em São Paulo, no dia 7, no Allianz Parque, e, no Rio de Janeiro, no dia 10, na Jeunesse Arena.

Ganhador de quatro prêmios Grammy, Bublé já vendeu mais de 60 milhões de álbuns. Essa sua mais recente turnê, que teve de ser interrompida por causa da pandemia, chegou a ser vista por 82 cidades dos Estados Unidos, o que atingiu a marca mais de meio milhão de pessoas.

Entre suas marcas, além dos Grammy e outros prêmios que conquistou, realizou sete especiais da NBC e é um artista com certificado de multi-platina, com seu álbum mais recente atingindo o primeiro lugar na Billboard Top 200.

Além do Brasil, Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina, também ganharam nova chance de ver o cantor.

Os ingressos podem se comprados pelo site Livepass.

VALORES DOS INGRESSOS

PORTO ALEGRE

DE R$ 220 A R$ 700

CURITIBA

R$ 280 A R$ 400

SP

R$ 360 A R$ 740

RJ

R$ 350 A R$ 820