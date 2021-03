Show reúne 5 mil pessoas em Barcelona após testes de covid

Fãs de música se abraçaram, dançaram e cantaram em um show de rock com ingressos esgotados em Barcelona na noite deste sábado, depois de todos os presentes realizarem testes rápidos de covid-19 em um evento-teste que pode representar a ressurreição da indústria da música ao vivo na Espanha e fora dela.

Os cerca de 5 mil fãs presentes no show da banda indie espanhola Love of Lesbian tiveram de usar máscaras, mas o distanciamento social não era exigido na arena Palau Sant Jordi.

"Foi espetacular. Nos sentimos seguros em todos os momentos. Estávamos na primeira fila e foi algo que sentíamos muita falta", disse o publicitário Salvador, 29 anos, após o concerto.

"Estamos muito orgulhosos por ter tido a oportunidade de participar. Esperamos que seja o primeiro de muitos."

Em cenas consideradas surreais após um ano de distanciamento social, os presentes dançaram próximos uns dos outros, mas o mar de rostos cobertos com máscaras mostrou que as coisas não voltaram ao normal.

Os fiscais da saúde na entrada atrasaram o início do show, mas não diminuíram o espírito de celebração.

"Bem-vindo a um dos shows mais emocionantes de nossas vidas!", gritou o vocalista Santi Balmes sob aplausos.

O concerto aprovado pelo governo serviu como um teste para saber se eventos semelhantes poderão ser retomados.

"Será mais seguro estar no Palau Sant Jordi do que andar na rua", disse o co-organizador do show, Jordi Herreruela, à Reuters, antes do show, no sábado.

Os testes de covid-19 antes do concerto foram realizados em três espaços de Barcelona e conduzidos por 80 enfermeiras usando equipamento de proteção individual completo.