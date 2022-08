Show do Dream Theater em São Paulo, antes do Rock in Rio, muda de local

O grupo americano de metal progressivo Dream Theater traz a turnê de Top of The World para o País, com apresentação no dia 31 de agosto, no Tokio Marine Hall, em São Paulo, e também como destaque do Rock in Rio, no dia 2 de setembro. A princípio estava marcado para ocupar o Pavilhão Pacaembu, mas, por motivos de logística, a alteração foi necessária.

James LaBrie (vocal), John Petrucci (guitarra), Jordan Rudess (teclados), John Myung (baixo) e Mike Mangini (bateria) mostra o peso do seu som com repertório do décimo quinto álbum da banda, A View from the Top of the World.

“Sempre que nos reunimos, sabemos que não podemos decepcionar a nós mesmos ou aos nossos fãs, então conseguimos nos esforçar ainda mais. Ninguém está cansado. Ninguém está cansado de fazer isso. No estúdio, compartilhamos dor, risos e entusiasmo. Estamos na mesma página, e é isso que nos permite avançar”, afirma o guitarrista John Petrucci, em material de divulgação.

“Nós abordamos cada álbum como se fosse o nosso primeiro. Foi um grande passeio, mas não vamos parar. ‘Esses caras’ são meus irmãos. Passamos por altos, baixos e tudo mais. Ser capaz de experimentar isso juntos está além das palavras”, acrescenta o tecladista Jordan LaBrie.

O Dream Theater foi premiado no Grammy na categoria Melhor Performance de Metal pela música The Alien, que integra o novo álbum A View From the Top of The World. Em sua trajetória, o grupo já vendeu 15 milhões de discos ao redor do mundo.

Serviço:

Dream Theater

Data: Quarta-feira, 31 de agosto.

Horário: 21h - abertura dos portões às 19h30.

Local: Tokio Marine Hall - Rua Bragança Paulista, 1.281, Várzea de Baixo

Ingressos: De R$ 170 a R$ 660.

Classificação etária: De 10 a 14 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsáveis legais. De 15 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.

Venda de ingressos no site: www.tokiomarinehall.com.br