Shawn Mendes cancela segundo show que faria em São Paulo

O segundo show que o cantor Shawn Mendes faria em São Paulo, no Allianz Parque na noite deste sábado (30), foi cancelado, segundo sua produção, "por motivos de saúde". Seu estado de saúde não é grave, como afirma a produção do artista, mas a recomendação médica é para que ele não suba ao palco nesta noite. Um comunicado oficial informa que Shawn "tem ordens expressas de seu médico pessoal para repouso total de suas cordas vocais." Nas redes sociais, ele mesmo disse ter sido diagnosticado com "laringite e sinusite". Os fãs podem entrar no site da empresa que vendeu os ingressos para saber das informações sobre como proceder com relação ao reembolso dos ingressos. Muitos fãs que aguardavam havia horas a abertura dos portões em frente ao estádio choraram com a notícia.

O artista lamentou em suas redes sociais: "São Paulo, eu sinto muito em ter que dizer isso, mas hoje eu acordei me sentido doente e fui a um médico, para descobrir que tenho laringite e sinusite, o que causou inchaço nas minhas cordas vocais", disse. "Quebra meu coração fazer isso mas os médicos me falaram que não posso me apresentar nesta noite ou arriscaria danos a longo prazo a minha voz. Eu amo muito todos vocês e peço desculpas do fundo do meu coração já que gostaria muito de estar no palco nesta noite. Eu prometo que irei compensá-los na próxima vez que estiver na América do Sul."

Ainda não há informações se um show que será no Rio de Janeiro, marcado para o dia 3 de dezembro, será mantido.