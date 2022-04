Shawn Mendes aborda rompimento com Camila Cabello em nova música

Shawn Mendes aborda o rompimento público com a cantora Camila Cabello em seu novo single, When You're Gone.

Mendes chamou a música de tom terapêutico acelerado e disse que é sobre a “essência de processar um rompimento e o que é isso e as lembranças e todos esses sentimentos que começam a fluir”.

Ele acrescentou: “Acho que depois que a separação aconteceu, percebi o quanto de mim estava sendo protegido por essa pessoa e que precisava ser capaz de proteger essa parte de mim também. E esse é um grande momento, e acho que você realmente não consegue ver que esses pontos fracos são aqueles pontos vulneráveis ??que você precisa cuidar e amar até que estejam abertos.”

Mendes e Camila Cabello anunciaram o fim de seu relacionamento de aproximadamente três anos em novembro de 2021 no Instagram.

Embora lançar música seja sempre estressante para o jovem de 23 anos, ele disse que está feliz que os fãs estejam se relacionando com a música lançada pela Island Records, parte do Universal Music Group.

Em junho, Mendes iniciará sua turnê Wonder: The World Tour em Portland, no Estado norte-americano do Oregon. O canadense disse que a turnê é uma força vital criativa que alimenta a parte dele que é capaz de criar música e fazer arte, algo que ele mostra em seu videoclipe de When You’re Gone.

Shawn Mendes e Camila Cabello no clipe de Señorita.