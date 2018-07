Shakira canta nos cedros 'mágicos' do Líbano, terra dos seus ancestrais

Shakira se apresentou nos cedros do Líbano nesta sexta-feira, 13, em um concerto no topo de uma montanha na terra dos ancestrais da artista.

A cantora e compositora colombiana encantou a multidão de milhares de pessoas, reunidas perto da Floresta dos Cedros de Deus, no norte do Líbano, onde ela disse que estava orgulhosa por cantar na terra dos seus avós.

“Lubanaaan! É incrível estar neste cenário mágico, é surreal, muito obrigada por me receberem esta noite”, ela disse depois das músicas de abertura, usando a palavra arábica para Líbano.

“Isso significa muito para mim, estar cantando na terra dos meus avós”, ela disse. “Eu estou tão orgulhosa desses cedros, tão orgulhosa da minha herança e tão orgulhosa de vocês”, disse Shakira, de 41 anos, em meio aos aplausos da plateia.

Shakira, nascida na Colômbia, de pai libanês e mãe colombiana, se apresentou no Líbano pela primeira vez em 2011.

No início do dia, ela plantou um cedro em uma reserva natural próxima. A Floresta dos Cedros de Deus e o vale Qadish estão na lista de Patrimônios Mundiais da Unesco.

Visita. Shakira visitou nesta sexta-feira (13) a cidade natal de sua avó paterna. "Bom dia, Tannurin. Obrigada, estou feliz por estar aqui", disse, em árabe, a cantora de 41 anos, durante visita cercada de fortes medidas de segurança ao povoado, localizado em uma região montanhosa no norte do Líbano.

Acompanhada de funcionários públicos locais, Shakira visitou uma reserva natural de cedros, símbolo nacional do Líbano, e ali plantou árvores.

Para celebrar a visita, uma pequena praça nesta reserva foi nomeada em sua homenagem Shakira Moubarak, seu sobrenome paterno, anunciou o prefeito de Tannurin, Bahaa Harb.

A artista, que está no Líbano acompanhada dos dois filhos, inaugurou na noite de sexta-feira o Festival internacional dos Cedros, no norte do país.

Esta é a terceira viagem de Shakira ao Líbano, um país que ela visitou pela primeira vez em 2003, antes de voltar em 2011 para um concerto.