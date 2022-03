Setor musical brasileiro cresce 18,5% graças ao streaming

A Federação Internacional da Indústria Fonográfica, IFPI, divulgou na manhã desta terça, 22, os números sobre o setor musical relativos ao ano de 2021. Um crescimento vertiginoso, sobretudo no Brasil, se dá graças ao aumento dos assinantes de serviços de streaming, como Spotify, Deezer e Apple. Em comparação com 2020, o mercado global de música gravada cresceu 18,5%. O total de assinantes do planeta, aponta a pesquisa, é de 523 milhões.

As vendas de formatos físicos como CDs, vinil e DVDs também tiveram aumento nesse período. Não representam volume relevante no montante final, como dizem especialistas, mas cresceram 16,1 % em comparação com o ano anterior. Ao todo, a receita do físico fica em 0,6% do total das receitas da indústria da música. Os CDs tiveram maior crescimento, rendendo R$ 7 milhões (crescimento de 56,5%), seguido pelos DVDs (crescimento surpreendente de 337%) e discos de vinil (com uma produção 28,1% maior que a de 2020, com um faturamento de R$ 2,3 milhões).

O Brasil está em linha de crescimento no setor musical há seis anos, também em virtude da explosão dos streamings. Os valores totais negociados com música, em 2021, batem os R$ 2,111 bilhões, algo como 32% de aumento. O País está em 11º no ranking mundial do IFPI e ainda existe margem para crescimento. Segundo Paulo Rosa, presidente da Pro-Música, entidade que representa produtores de música no Brasil e que ficou responsável pela divulgação por aqui, a fotografia mostra o Brasil seguindo uma expansão mundial. “É o que vem acontecendo nos últimos seis ou sete anos. O streaming se firmou como principal modelo da indústria.” Uma indústria, que, para ele, não é mais indústria. “Melhor chamarmos agora de setor.”

Do outro lado. Alguns artistas da chamada cadeia produtiva, como cantores, instrumentistas e compositores, podem fazer ressalvas ao lerem tais notícias. Afinal, se o mercado cresce tanto, porque o que eles recebem com relação aos direitos autorais pagos pelas plataformas não seguem o mesmo crescimento? Há muitas questões que envolvem a nova realidade, e que ainda não foram explicadas. As companhias digitais não pagam, por exemplo, os chamados direitos conexos, relativos aos instrumentistas que tocaram nas faixas. Paulo diz que, em outros sentidos, os ganhos são maiores. “São muitas questões, mas o mais importante é o fato de, hoje, termos muito mais música sendo tocada e remunerada do que nunca. Cada uma das grandes plataformas conta hoje com certa de 80 milhões de títulos.”

Não há como comparar os dois mundos, segundo o presidente da Pro-Música. “Há artistas que dizem que ganhavam mais no tempo do CD ou do vinil. Isso foi há 30 anos. E os repertórios, quanto mais velho ficam, mais menos pode faturar. Ele não perde importância artística, não é isso, mas passamos por uma mudança de negócios.”

