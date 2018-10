Sérgio Ricardo faz gravação de seu show 'Cinema na Música' no Rio

O cantor, compositor e cineasta Sérgio Ricardo fará a gravação de seu show Cinema na Música nesta terça, 2, às 20h, no Centro de Artes UFF, em Niterói, no Rio. O registro renderá CD e DVD, além de especial no Canal Brasil. A apresentação conta com a participação especial de Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Dori Caymmi e João Bosco.

Aos 86 anos, Sérgio Ricardo divide o palco com os filhos Marina Lutfi, Adriana Lutfi (vozes) e João Gurgel (voz e violão), além dos músicos de sua banda. O repertório traz as principais canções que ele compôs para trilha de filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, e dos próprios filmes, como A Noite do Espantalho, além dos clássicos de sua carreira.

É uma apresentação audiovisual, em que a projeção de cenas dos filmes acompanham suas respectivas trilhas executadas ao vivo por Sérgio e banda. A ideia do projeto partiu de sua filha, a cantora Marina Lutfi, que cuida da obra do pai. “O fato de ele ser cineasta e compositor é algo que a gente não vê muito por aí. Poucas pessoas sabem que ele é cineasta”, explicou Marina, quando o show passou por São Paulo, em novembro de 2017.

Centro de Artes UFF - Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói, telefone: 3674-7515. R$70,00

Ouça tema do filme 'Deus e o Diabo na Terra do Sol':