Sensação do K-pop, BTS volta aos EUA para shows presenciais

A boy band sul-coreana BTS voltará aos Estados Unidos para uma série de shows em Las Vegas em abril, disse sua agência nesta quarta-feira, 23.

Os concertos, parte da turnê Permission to Dance on Stage que foi interrompida pela pandemia do coronavírus, serão realizados nos dias 8 e 9 e 15 e 16 de abril, com o último show transmitido ao vivo, disse a agência Bit Hit Music em um comunicado.

Desde sua estréia em 2013, o BTS tem liderado uma loucura global pelo K-pop com músicas e danças atraentes e animadas, bem como letras e campanhas sociais destinadas a capacitar os jovens, muitos dos quais formaram enormes bases de fãs online.

O grupo de sete membros fez seus primeiros shows presenciais desde o início da pandemia em novembro, em Los Angeles, e na semana passada anunciou que faria os primeiros shows para seus fãs em casa desde o início da pandemia, com três concertos na capital, Seul, no mês que vem.

Na terça-feira a Big Hit disse que V, o cantor e compositor da banda cujo nome real é Kim Tae-hyung, tinha se recuperado de uma infecção pelo coronavírus.

Ele foi o quinto membro da banda a contrair a covid-19, incluindo três que testaram positivo em dezembro logo após seu retorno dos shows nos Estados Unidos.

Com a propagação da pandemia em 2020, a banda adiou e então cancelou o que era destinado a ser sua maior turnê internacional envolvendo quase 40 shows. Em vez disso, eles fizeram alguns shows online.