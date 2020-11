Semana da Consciência Negra tem programação intensa e debates com ativistas renomados

Debates, shows, mostras, programas de TV, peças de teatro e filmes. A negritude, suas vitórias e seus dilemas serão a força central de uma programação vibrante que antecede o Dia da Consciência Negra, a ser comemorado na próxima sexta, 20 de novembro. O Estadão fez uma curadoria das melhores programações, todas focadas em transmissões online ainda por causa do distanciamento social.

Leia Também TUDO SOBRE: CONCEIÇÃO EVARISTO

Virada da Consciência

Desta terça (17) até sexta, a Universidade Zumbi dos Palmares e a ONG Afrobras vão realizar a 3ª edição da Virada da Consciência. Por se tratar de um evento inteiramente digital, uma plataforma de conteúdos interativos e com ambientes imersivos, os produtores criaram salas específicas. Elas vão sediar os temas Troféu Raça Negra, FlinkSampa, Festival Afrominuto, Seminário Internacional da Consciência Negra, Jornadas da Diversidade e BlackTekFest, cada uma com a sua programação, com mesas de debates, keynotes, lançamentos de livros, entrevistas ao vivo, homenagens e outras atividades. A abertura terá um debate sobre o tema principal do evento, É Floyds! – Os joelhos invisíveis que estão por aí, dia 17 (terça-feira) às 17h30. A mesa será mediada pelo reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, e composta pela jornalista, Joyce Ribeiro; pela atriz, Juliana Alves; e pelo ator, Jonathan Azevedo.

A FlinkSampa vai homenagear a escritora Ruth Guimarães. Ela será tema de uma conversas no dia 19, às 16h10, com uma mesa formada por seu filho, Joaquim Botelho Guimarães, e a escritora Conceição Evaristo. “Ruth Guimarães: centenário de uma escritora negra” é o nome do encontro, que contará também com o lançamento da edição comemorativa dos 70 anos da obra Os Filhos do Medo. Na sala do Troféu Raça Negra, o homenageado será o cantor e compositor Luiz Melodia. Haverá apresentações com músicos homenageando Melodia, como Paula Lima, com o pianista Gabriel Fernandes, por exemplo; e uma apresentação especial do filho de Melodia, Mahal.

Programação

• 3a Virada da Consciência

De 17 a 22 de novembro (terça-feira a domingo)

• 8a Jornadas da Diversidade

18 de novembro (quarta-feira)

• 2a BlackTekFest

18 a 20 de novembro (quarta a sexta-feira)

• 9o Seminário Internacional da Consciência Negra

18 a 20 de novembro (quarta a sexta-feira)

• 18o Troféu Raça Negra

19 de novembro (quinta-feira)

• 8a FlinkSampa

19 e 20 de novembro (quinta e sexta-feira)

• 5o Festival Afrominuto

20 de novembro (sexta-feira)

Serviço

Virada da Consciência 2020

Data: 17 a 22 de novembro de 2020

Formato: Digital

Local: Plataforma digital / www.viradadaconsciencia.com.br

Gratuito / Livre

Música:

Festival Marcha dos Orixás

Evento de música marca a entrada no calendário oficial paulistano da Marcha dos Orixás, que será anual. Serão shows com nomes como Aláfia, KL Jay, Vou pro Sereno, Carla Ponsi, Larissa Luz, DJ DanDan, DJ Eduardo Brechó e Toninho Geraes que foram gravados dia 8 de novembro e serão exibidos entre 19, 20 e 21.

.

Programação

Dia 19 de novembro, quinta-feira

Horário: das 18h às 21h

Apresentação 1 – Vou pro Sereno

Apresentação 2 – Eduardo Brechó

Apresentação 3 – DJ DanDan

.

Dia 20 de novembro, sexta-feira

Horário: das 18h às 21h

Apresentação 1 – Larissa Luz

Apresentação 2 – Aláfia e KL Jay

.

Dia 21 de novembro, sábado

Horário: das 18h às 21h

Apresentação 1 – Toninho Geraes

Apresentação 2 – Carla Ponsi

.

Links para transmissão:

Facebook: www.facebook.com/festivalmarchadosorixas/

Instagram: www.instagram.com/festivalmarchadosorixas/

Youtube: www.youtube.com/channel/UC3g8CBsrgHmOxaLol1rai5g/featured

...

Debates

Com a curadoria da Rede de Historiadoras Negras e Historiadores Negros, Geledés – Instituto da Mulher Negra, e em parceria com o Acervo Cultnet e Google Arts & Culture, o projeto de exposições virtuais Nossas Histórias: vidas, lutas e saberes da gente negra está em atividade desde o dia 13. Segundo os organizadores, a ação é uma maneira de “reposicionar de maneira dinâmica as pesquisas acadêmicas de excelência produzidas por historiadoras negras e historiadores negros sobre os mais diversos temas que envolvem pessoas de ascendência africana no Brasil e no mundo.” O projeto, assim como outras iniciativas que a rede desenvolve, busca “atender aos propósitos da reeducação das relações étnico-raciais e do letramento histórico antirracista.”

As seis salas virtuais trazem informações que vão das práticas de memórias da gente negra no século XIX às reflexões de intelectuais ativistas que protagonizaram a nacionalização da data comemorativa da luta quilombola. Até novembro de 2021, uma média mensal de dois painéis de exposição virtual será apresentada, com temáticas variadas como trajetórias individuais e coletivas de mulheres e homens negros; revoltas de pessoas negras escravizadas, libertas e livres; abolicionismos negros; intelectualidades negras; imprensa negra; associativismos negros; história da presença negra em territórios negligenciados (a exemplo do Distrito Federal, Goiás, Pará, Rio Grande do Sul e Santa Catarina); histórias transnacionais no Atlântico Negro; memórias e histórias de famílias negras, entre outros.

O endereço da exposição, com toda a programação, é este aqui:

https://artsandculture.google.com/project/consciencias-negras

Televisão

Na TV aberta ou fechada, esses são os destaques sob a temática do Dia da Consciência Negra:

Globo

No próprio Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, vai ao ar o especial Falas Negras, da Globo. Idealizado e organizado por Manuela Dias, o programa é dirigido por Lázaro Ramos, conta com Thaís Fragozo na pesquisa e Aline Maia como consultora e pesquisadora. Vinte e dois atores interpretam depoimentos reais de pessoas que lutaram contra o racismo e pela liberdade, a favor da justiça, em registros biográficos ou em vídeo que a história nos ofereceu. Vai ao ar após a novela das 9.

A&E

O canal mostra às 22h50, também no Dia da Consciência Negra, o documentário A Revolta que Incendiou Los Angeles (L.A. Burning: The Riots 25 Years Later), apresentado por John Singleton. Especial aborda os conflitos raciais de 1992, com depoimentos de pessoas que estiveram nas linhas de frente, testemunhas, espectadores pegos no fogo cruzado e da polícia. Além de revelar imagens que nunca foram vistas antes dos motins de LA e discutir o que o evento significou e se alterou de a forma como as questões raciais são enfrentadas.

Canal Curta

O Curta! tem uma programação especial, com 25 horas de dedicadas ao tema. Entre os documentários selecionados, às 20h40, terá Libertem Angela Davis, de Shola Lynch, que acompanha a vida da mulher que teve papel essencial na luta por direitos humanos nos EUA, nos anos 1970. E, às 22h30, A Última Abolição, de Alice Gomez, que destaca os movimentos abolicionistas, a resistência escrava, o papel das mulheres negras na resistência.

...

Teatro

Em parceria com a Secretaria Municipal de Cultural da cidade de São Paulo, o Dona Ruth: Festival de Teatro Negro de São Paulo faz uma edição online, com espetáculos ao vivo dos teatros da capital e uma série de atividades como shows, giras de conversas e ações formativas, todas de forma gratuita. Aqui vão dois destaques da programação:

20/11 - Gira de Conversa - Tiranias da Subjetividade, com Rosane Borges e Leda Maria Martins

A urgência pela manifestação da subjetividade e a denúncia através da fala têm sido marcas frequentes no teatro concebido por pessoas negras. Como construtores de suas próprias narrativas, são diversos os modos com que estas urgências têm sido organizadas pelos Teatros Negros, no sentido de pensar e repensar formas, técnicas, conteúdos e referências para as suas criações. Instaurando um olhar crítico sobre o assunto, essa Gira nos convida a refletir sobre as armadilhas que, no contexto de uma sociedade racista e capitalista, atravessam os processos criativos e, em dada medida, congestionam a potência cênica e os horizontes possíveis para as produções de novos imaginários a partir do teatro. Ao vivo no canal do Youtube no dia 20, às 19h, direto do Teatro Cacilda Becker

27/11 - Gira de Conversa - Teatros Negros e as Presenças Negras na Cena

No compasso da história, as construções conceituais e as produções artísticas têm dinamizado a ideia de Teatro Negro. Ao mesmo tempo, as transformações sociopolíticas mobilizadas pelas lutas de raça, gênero, classe, território e, ainda, os modos de fazer teatral que distanciam de si o marcador negro e assume para si, enquanto discurso cênico, a presença do corpo negro na cena, atualizam problemas antigos e apresentam novas problemáticas que tensionam as concepções histórico-político-conceituais do Teatro Negro. Nesta Gira, as conversas serão sobre as complexidades e as zonas de fronteiras entre os Teatros Negros e as produções artísticas teatrais de artistas negros. Ao vivo no YouTube no dia 27/11, às 19h direto do Teatro Cacilda Becker

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa tem uma longa agenda para promover a Semana da Consciência Negra. Serão mais de 30 eventos como parte de um programação presencial e online para todo o Estado

Destaques

Inauguração do Museu de Itamar Assunção - MU.ITA

I Festival Cinema Negro em Ação - até 27 de novembro

Acesse toda a programação da plataforma pelo site www.culturaemcasa.com.br

Museu Afro Brasil

Exposições:

Melvin Edwards - o escultor da resistência

Deus Salve o Rei - 80 anos de Pelé

20 de novembro

Biblioteca Parque Villa-Lobos

A Nova Califórnia (online)

20 de novembro, às 18h

Neste bate-papo, a professora Tainá Félix da Silva apresenta aspectos do processo de adaptação da obra "A Nova Califórnia" (1910), de Lima Barreto, para um jogo digital.

Classificação indicativa: a partir de 12 anos

Inscrição

-Segundas Intenções com Marcelo D’ Salete (online)

23 de novembro, às 19h

O convidado do Segundas Intenções Online é Marcelo D´Salete, autor de histórias em quadrinhos, ilustrador e professor.

Assista

Casa das Rosas

-Recital Expresso Poesia

21 de novembro, 15h

O museu convida poetas de diversas gerações para servirem doses altamente concentradas de poesia, agora em formato online. As performances ficam disponíveis nas redes sociais da Casa das Rosas.

Os eventos serão transmitidos na página da Casa das Rosas no Facebook e no YouTube .

Museu da Imigração

-A Hospedaria de Imigrantes e os tijolos do racismo estrutural no Brasil (online)

12 de novembro, às 17h

A coordenadora técnica do Museu, Mariana Martins, compartilhará as informações por meio de uma conversa com a presença de integrantes do grupo de trabalho interno "Histórias Invisibilizadas", responsável pela elaboração dessa formação.

Informações

Museu da Resistência

-Dentro da minha pele: debatendo racismo e resistência

21 de novembro, às 15h

Museu do Futebol

Racismo e Esporte

3, 10, 17 e 24 de novembro, das 10h às 12h

- As inscrições já foram encerradas, porém ainda é possível acompanhar o evento sem o certificado.

Assista

OFICINAS

Oficina Cultural Alfredo Volpi

-Arte em diáspora: Experiências Guinée Conakry, Tunísia e Brasil

12 de novembro, às 11h

Assista: https://www.youtube.com/channel/UCx4ySlsHp1HfVZcwbvulpAQ

-O legado das mestras e mestres - Preta Leste 5 anos

19 de novembro, às 15h

Assista: https://www.youtube.com/channel/UCx4ySlsHp1HfVZcwbvulpAQ

-Rituais sagrados x Corporeidades negras

26 de novembro, às 15h

Assista: https://www.instagram.com/nucleocorporeidades/

Oficina Cultural Maestro Juan Serrano

-Workshop virtual de dança afro: Núcleo de cultura afro-brasileira

20 de novembro, às 17h

-A influência africana na culinária brasileira: Núcleo de cultura afro-brasileira

21 de novembro, às 10h15

Informações: Whatsapp (11) 3971-3640.

FÁBRICAS DE CULTURA - Zona Norte e Diadema

História Cantada: Olêlê - Uma antiga cantiga da África

19 de novembro, às 15h

Assista

Gaspar Z´Africa Brasil Apresenta

19 de novembro, às 19h

Assista

Oficina Comicidade Negra

20 de novembro, às 15h

Assista

Africanidade: África Através dos Panos

20 de novembro, 17h

Assista - https://www.facebook.com/fabricasdecultura

Pocket Show Senzala Hi-Tech

20 de novembro, 18h

Confira o pocket show do grupo musical paulistano Senzala Hi-tech. Assista: https://www.youtube.com/c/fabricasdeculturavideos/

#FICACITA - Raízes Pretas: Ancestralidade, Território e Arte

21 de novembro, às 19h

No mês da consciência negra, artistas que constroem o CITA - Canto de Integração de Todas as Artes.

Assista: https://www.facebook.com/fabricasdecultura

Cine Raiz Forte

23, 30 de novembro e 7 de dezembro, às 18h

O Cine Raiz Forte contempla a exibição dos três episódios da websérie Raiz Forte acompanhados da fala da diretora Charlene Bicalho. Assista: https://www.facebook.com/fabricasdecultura

Filosofia do Samba com Instituto Diversidade

27 de novembro, às 18h

Assista: https://www.youtube.com/c/fabricasdeculturavideos/

Festival da Consciência Negra 28 de novembro

28 de novembro, às 20h

Por meio de um show de RAP, Winnit propõe um espaço para o diálogo sobre racismo, amor, superação, e ascensão do povo preto, muito improviso, e música de qualidade. Assista: https://www.youtube.com/c/fabricasdeculturavideos/

Memória e História: Uma Conversa sobre Tula Pilar - Com Equipe Biblioteca

18 de novembro, às 15h

Nesta atividade será celebrada a trajetória da autora mineira Tula Pilar. Assista: https://www.youtube.com/c/fabricasdeculturavideos/

Casa Verde, Território Negro - Com Equipe Biblioteca

20 de novembro, às 11h

A atividade tem como objetivo apresentar o livro "Casa Verde, uma pequena África paulistana" de Tadeu Kaçula.

Assista: https://www.youtube.com/c/fabricasdeculturavideos/

Quiz da Memória - Com Equipe Biblioteca

20 de novembro, 15h

Um jogo para exercitar nossas memórias sobre protagonismo negro.

Assista: https://www.youtube.com/c/fabricasdeculturavideos/

Representatividade Negra na Palhaçaria - Com Equipe Biblioteca

23 de novembro, às 11h

Conheça palhaças e palhaços negros e suas representatividades. Assista: https://www.youtube.com/c/fabricasdeculturavideos/

É Preciso Falar de Lélia Gonzalez - Com Equipe Biblioteca

23 de novembro, às 15h

Assista em: https://www.youtube.com/c/fabricasdeculturavideos/

Maria Helena Vargas da Silveira: A Helena do Sul - Com Equipe Biblioteca

24 de novembro, às 15h

Assista: https://www.youtube.com/c/fabricasdeculturavideos/

O Verbo É Afrobetizar - Com Equipe Biblioteca

25 de novembro, às 15h

Bate papo para conhecer alguns artistas plásticos negros brasileiros e sua importância como expressão política e social. Assista: https://www.youtube.com/c/fabricasdeculturavideos/

Máscaras Africanas - Com Equipe Biblioteca

27 de novembro, às 15h

Essa oficina tem como objetivo trabalhar o senso criativo utilizando como referência a cultura africana.

Assista: https://www.youtube.com/c/fabricasdeculturavideos/

Não É Só Sobre Cabelo: Referências Literária que transformam - Com Equipe Biblioteca

27 de novembro, às 11h

Assista: https://www.youtube.com/c/fabricasdeculturavideos/

LITORAL

Museu do Café

Dia da Consciência Negra | Contação de história (online)

20 de novembro, às 10h30

Voltada ao público infantil e familiar, o conto "o que aprendemos com os griots?" usará fantoches, sons, imagens e outros elementos cênicos para ampliar o imaginário sobre o continente africano, por meio da ludicidade.

Assista em: https://www.youtube.com/user/museudocafe

INTERIOR

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

Consciência Negra: Bate-papo com o Professor Christian

20 de novembro, às 15h

Museu Casa de Portinari

Especial - Dia da Consciência Negra

20 de novembro, às 12h

Live com a artista Con Silva sobre cultura e negritude brasileira, ela é instrutora de artes e jurada de Carnaval.

Link: https://www.instagram.com/museucasadeportinari/

OFICINAS

Trilha História do Mês da Consciência Negra: Os Fatos que Marcaram o Movimento Negro

25 de novembro, 18h

Ação proposta pelo Projeto Afro, que apresentará os principais fatos históricos das últimas décadas, que culminaram no Mês da Consciência Negra no Brasil e na criação da data de 20 de Novembro,

Inscrições até 16 de novembro | https://forms.gle/Dp2yusa3NagzxAvu6

Literatura e Fantasia Negra: Histórias de Afeto E E Afrofuturismo

4 de dezembro, às 18h

A proposta do Projeto Afro, com foco em livrarias e bibliotecas, sugere um debate sobre afrofuturismo na literatura.

Inscrições: https://forms.gle/Uyo7bxgLs5xQdfnX9

Encontros Afro-Diaspóricos: A Performance Como Dispositivo da Oralidade

7 de dezembro, às 18h

A artista e curadora Ana Beatriz Almeida apresentará sua pesquisa nas tradições corporais negras das comunidades do Baba Egun e da Irmandade da Boa Morte. Inscrições: https://forms.gle/AhHzVBX2r64SH4eaA