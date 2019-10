Selena Gomez retorna à música com Lose You to Love Me

Há cerca de dois anos sem divulgar novos singles, Selena Gomez fez seu retorno à música na madrugada de hoje, 23. A cantora lançou o clipe de “Lose You to Love Me”, primeira música do seu novo álbum, que ainda não tem previsão de lançamento.

LEIA TAMBÉM > Selena Gomez está de volta ao Instagram após meses de afastamento

O último álbum de Selena foi “Revival”, de 2015. De lá para cá, a cantora passou por uma série de problemas pessoais: precisou fazer um transplante de rim para tratar o lúpus e cancelou shows de sua última turnê para se internar em uma clínica de reabilitação de saúde mental.

No ano passado, Gomez lançou "Back to You", que faz parte da trilha sonora de 13 Reasons Why, série da Netflix, mas a música não se tornou um single, foi feita especialmente para a produção.

A letra de "Lose You to Love Me" é pessoal. Na lista de compositores está a própria Selena e Julia Michaels, que escreveu “Sorry”, um dos maiores sucessos do ex-namorado de Gomez, Justin Bieber. Nas redes sociais, os fãs já estão fazendo conexões entre a letra e a história conturbada do relacionamento dos dois.

Assista ao clipe de "Lose You to Love Me":