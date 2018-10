Selena Gomez é internada em centro psiquiátrico após 'crise emocional', diz site

A cantora e atriz Selena Gomez está internada em um centro psiquiátrico dos Estados Unidos após sofrer, na semana passada, uma "crise emocional", informou na quarta-feira o site especializado em celebridades "TMZ".

As fontes consultadas pela publicação afirmaram que Selena, de 26 anos, teve uma primeira internação na última semana de setembro, já que estava "nervosa" e "deprimida" por um nível "alarmantemente baixo" de glóbulos brancos no sangue.

No ano passado, a artista passou por um transplante de rim por causa de um lúpus.

Selena Gomez recebeu a alta após alguns dias no hospital Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles (Califórnia), mas no último final de semana, voltou ao centro médico baixo já que o nível de glóbulos brancos persistiu.

Durante esta segunda internação, a cantora, de acordo com o "TMZ", sofreu uma "crise nervosa" depois que os médicos não deram lata para ela, tentou arrancar as vias intravenosas do braço.

Ela estaria neste momento internada em um hospital psiquiátrico na costa leste dos EUA passando por terapia dialética comportamental, um tratamento que já se submetida no passado e que serve para diversos transtornos.

Em 2014, Selena Gomez esteve duas semanas em uma clínica de reabilitação por abuso de álcool, maconha e medicamentos após o término de seu relacionamento com o também cantor Justin Bieber.