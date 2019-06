Selecionamos 5 shows românticos em SP para celebrar o Dia dos Namorados

Veja os 5 shows realizados nesta quarta, 12, em São Paulo, que selecionamos para os casais com os mais diferentes gostos musicais:

Chitãozinho & Xororó

A dupla Chitãozinho & Xororó apresenta o show Evidências nesta quarta, 12, às 21h30. A canção gravada há quase 30 anos ainda é um dos grandes sucessos dos irmãos sertanejos e está no repertório da apresentação, ao lado de canções como Fio de Cabelo e No Rancho Fundo. Credicard Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, tel. 4003-5588. Ingressos: R$ 120 / R$ 500.

Daniel Boaventura

Dono de um vozeirão, o ator e cantor Daniel Boaventura interpreta os clássicos românticos da música internacional no palco do Theatro Net nesta quarta, 12, às 21h. No repertório, estão canções como La Vie en Rose e You Are The First, My Last, My Everything. Theatro Net. Shopping VilaOlímpia. R. Olimpíadas, 360, 5 andar, Vila Olímpia, tel: 3439-9312. Ingressos: R$ 180 / R$ 220.

Rael

Nesta quarta, 12, haverá show exclusivo do rapper Rael, de voz e violão, na Casa Natura Musical. Na apresentação, ele apresenta as músicas conhecidas de seu repertório e antecipa canções do novo disco. Já para quem for comemorar a data depois, no sábado, 15, Erasmo Carlos faz show com repertório do seu disco mais recente, ...Amar é Isso. Aos 77 anos, o cantor e compositor dedica o álbum ao gênero canção depois de uma trilogia focada no rock and roll. Casa Natura Musical. Rua Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, tel: 3031-4143. Rael - Dia 12/6, às 21h30. Ingressos: R$ 80 a R$ 160 (inteira). Erasmo Carlos. Dia 15/6, às 22h. Ingressos: R$ 120 / R$ 180.

Arrigo Barnabé

Em seu novo show Quero Que Tudo Vá Pro Inferno!, Arrigo Barnabé revisita nesta quarta, 12, às 21h30, na Casa de Francisca, canções românticas de Roberto e Erasmo Carlos, entre elas, Os Seus Botões. Arrigo será acompanhado por Sérgio Espíndola no violão e Paulo Braga no piano. Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé, tel. 3052-0547. Ingresso: R$ 260 (com direito a jantar de Dia dos Namorados) .

Carpenters Superstars

A banda Carpenters Superstars apresenta nesta quarta, 12, às 22h, no Bourbon Street, clássicos dos Carpenters, formado pelos irmãos Karen e Ricard Carpenter. No repertório, estão sucessos como Close To You, Superstar e Please Mr. Postman. O tributo Carpenters Superstars reúne Fabio Pessoa, na regência e no piano, e a cantora Anna Lu. Haverá cardápio de jantar especial disponível para os casais. Bourbon Street. Rua Dos Chanés, 127, Moema, tel. 5095-6100. Dia 12/6, às 22h. O ingresso, nesta quarta, 12, custa R$ 275 por pessoa (couvert artístico + jantar)