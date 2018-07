Segundo suspeito de assassinato do rapper XXXTentacion é detido

Um dos suspeitos de matar a tiros o rapper XXXTentacion, cuja carreira estava em ascensão quando morreu, em junho, na Flórida, recebeu ordem de prisão por este crime quando já estava detido por outro delito, informou a polícia nesta quarta-feira, 11.

Michael Boatwright, de 22 anos, é um dos suspeitos de matar Jahseh Onfroy, o XXXTentacion, na tarde de 18 de junho em Deerfield Beach, ao norte de Miami, informou a delegacia do condado de Broward.

Boatwright havia sido detido no dia 5 de julho por crimes vinculados a drogas ilícitas que não tinham relação com a morte do rapper.

Cinco dias depois, já na prisão do condado, os investigadores lhe deram uma ordem de prisão pelo assassinato em primeiro grau de XXXTentacion, explicou o comunicado.

A polícia ainda busca o segundo homem armado, Robert Allen, de 22 anos.

Em 20 de junho, Dedrick Williams, que também tem 22 anos, foi preso em pelo tiroteio, que aconteceu durante o que aparenta ter sido um assalto no momento em que o rapper saía de uma loja de motos.