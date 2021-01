Seguindo tendência, Mick Fleetwood, do Fleetwood Mac, vende seu catálogo para a BMG

O inglês Mick Fleetwood se tornou o último de uma série de músicos do rock a fazer dinheiro com seu catálogo ao concordar nesta quinta-feira, 14, em vendê-lo para a gigante da indústria fonográfica BMG.

O acordo dá à BMG, que é de propriedade do conglomerado de mídia alemão Bertelsmann AG, uma participação dos royalties de mais de 300 gravações, entre elas Dreams e Go Your Own Way, dois dos maiores sucessos do Fleetwood Mac, banda que ele ajudou a fundar em 1967.

Leia Também Shakira se une à crescente lista de artistas que venderam seus catálogos musicais

Os artistas Bob Dylan, Neil Young e Shakira também fizeram recentemente acordos de direitos autorais enquanto a popularidade dos serviços de streaming garante que suas músicas possam chegar a novos públicos.

Fleetwood, de 73 anos, apareceu na rede social TikTok no ano passado após recriar sua própria versão de um vídeo viral no qual um skatista cantava a música Dreams, do ábum Rumours, de 1977, um dos mais vendidos da história.

"Esse é um casamento maravilhosamente inspirador entre dois parceiros criativos que entendem todos os aspectos do negócio", disse Fleetwood em nota.