Seal é confirmado como atração do Rock in Rio 2019

Seal é o mais novo confirmado no line-up do Rock in Rio 2019. O astro pop vai trazer as músicas do seu novo álbum, Standards, lançado em novembro de 2017. Nele, o britânico interpreta clássicos da música popular americana, como I've Got You Under My Skin.

Ele se apresenta no Palco Sunset do festival, no dia 27 de setembro. O Rock in Rio 2019 está marcado para os dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro de 2019, na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca (Parque Olímpico).

Dono de uma longa carreira de 30 anos, Seal, que tem avós paternos brasileiros, é conhecido pelos hits Crazy e Kiss From a Rose, pelo qual recebeu três prêmios Grammy em 1995. O músico alcançou a marca de 30 milhões de discos vendidos ao redor do mundo todo até hoje.

Ele se apresentou na edição de 2015 do festival, e segundo reportagens da época, sofreu com a recepção fria do público.

Espaço Favela é apresentado

O Rock in Rio promoveu uma prévia no fim da tarde desta terça-feira, 6, da estrutura cenográfica e de iluminação do Espaço Favela, uma das novidades do festival em 2019. A jovem cantora Tuany Zanini, o pianista Jonathan Ferr, ambos revelações selecionados pela curadoria do evento, e a dupla de funkeiros Cidinho e Doca, se apresentarão no espaço.

A jovem Tuany Zanini, que vai encerrar uma das noites do Espaço Favela, representa uma destas carreiras que o Rock in Rio pretende transformar, segundo a produção. Moradora da Pavuna, Tuany é cantora, atriz, produtora, compositora, e começou a cantar ainda criança na igreja e no final de 2015 se firmou como artista, com atuação em peças e shows em bares da cidade ao lado do parceiro Chico Brum, 31 anos. Com inspirações como Elis Regina, Vanessa Moreno e Solange Knowles (irmã da Beyoncé), Tuany está trabalhando na produção do seu primeiro EP autoral, que terá oito músicas, e de um videoclipe.

O Espaço Favela receberá cerca de 260 artistas, de mais de 10 comunidades diferentes, envolvidos na programação dos 7 dias de festival, sendo 28 bandas de diversos ritmos musicais (quatro shows por dia) além de muita dança com as apresentações do grupo Nós do Morro e poesia, com batalhas de slam.

Rock in Rio Card estão à venda

A venda dos Rock in Rio Card começa no dia 12 de novembro no hotsite rockinrio.ingresso.com. Para a edição do Rock in Rio 2019, o valor da entrada é R$ 495 (inteira) e R$ 247,50 (meia-entrada). O fã que adquirir o produto pode escolher em qual data pretende usá-lo, antes que a venda oficial de ingressos seja aberta ao público em geral, em abril do ano que vem — a escolha poderá ser feita de 06 de fevereiro a 08 de abril de 2019.

Atrações confirmadas do Rock in Rio 2019

Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura fazem o dia do metal no Rock in Rio 2019, no dia 4 de outubro. No dia seguinte, Pink, Black Eyed Peas e Anitta tocam no dia do pop. Muse, Imagine Dragons, Nickelback e os Paralamas do Sucesso são os artistas escalados para encerrar o festival no dia 6 de outubro do ano que vem.