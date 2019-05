Scorpions, Whitesnake, Megadeth, Europe e Armored Dawn são atrações do Rockfest, em SP

Cinco importantes nomes do rock mundial subirão ao palco da 1ª edição do Rockfest, que será realizado no dia 21 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

Cada atração vai representar um país: Scorpions (Alemanha), Whitesnake (Inglaterra), Megadeth (Estados Unidos), Europe (Suécia), além dos brasileiros do Armored Dawn.

A venda de ingressos terá início no dia 13 de maio, às 10h, pelo site.ingressorapido.com.br /rockfest . Os preços variam entre R$ 300 e R$ 580.

Veja a ordem das apresentações:

Scorpions: 22h

Whitesnake: 20h15

Megadeth: 18h45

Europe: 17h15

Armored Dawn: 16h15

Assista aos clipes de algumas das atrações: