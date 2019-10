Scalene anuncia turnê nacional de 10 anos de banda e do disco 'Respiro'

Não parece, mas em 2019 a banda brasiliense Scalene completa 10 anos de estrada. Com um álbum novo na bagagem, Respiro (lançado pelo selo slap), o grupo anuncia agora uma turnê nacional para comemorar os dois marcos na carreira.

Serão 14 shows, que passarão por 13 cidades: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Juiz de Fora (MG), Belo Horizonte (MG), Sorocaba (SP), Recife (PE), João Pessoa (PB), Natal (RN), Brasília (DF), Manaus (AM), Feira de Santana (BA), Seabra (BA) e Salvador (BA).

O primeiro show, da turnê de 10 anos, é no Rio de Janeiro, no dia 18 de outubro, no Vivo Rio. Em São Paulo, o show de Respiro ocorre no dia 3 de novembro, na Casa Natura Musical.

A turnê terá shows com dois formatos de apresentação diferentes, segundo a banda, passeando pelos hits da carreira e também dando espaço para as explorações — algumas das mais interessantes do grupo até aqui, diga-se de passagem — de Respiro, seu quarto álbum.

No disco, Gustavo Bertoni (voz e guitarra), Tomás Bertoni (guitarra e teclado), Lucas Furtado (baixo) e Philipe “Makako” Nogueira (bateria) abrem espaço para influências distintas como o sambinha da faixa de abertura, Vai Ver, com Hamilton de Holanda; trazem a voz incomparável de Ney Matogrosso para Esse Berro, uma balada sombria com arranjos de cordas; entre outras participações.

Segundo um comunicado da banda, as músicas novas nasceram todas no violão, e é interessante notar o que o Scalene fez com elas no estúdio, incorporando elementos diferentes a cada faixa. A direção criativa do disco é assinada por Marcus Preto.

Os shows que celebram os 10 anos de estrada do Scalene, por sua vez, são um passeio pela discografia do quarteto até aqui. "Apesar de ter um pouco de nostalgia, é algo que olha pra frente", conta Tomás Bertoni. O repertório combina novas canções como Percevejo, Furta-Cor e Ciclo Senil com algumas das mais antigas, como Surreal e Danse Macabre.

Turnê Scalene 2019

18/10 __ Rio de Janeiro [Tour 10 Anos]

19/10 __ Juiz de Fora [Tour 10 Anos]

20/10 __ Belo Horizonte [Tour 10 Anos]

02/11 __ Sorocaba [Tour Respiro]

03/11 __ São Paulo [Tour Respiro]

15/11 __ Recife [Tour 10 Anos]

16/11 __ João Pessoa [Tour 10 Anos]

17/11 __ Natal [Tour 10 Anos]

22/11 __ Brasília [Tour Respiro]

24/11 __ Brasília [Tour Respiro]

29/11 __ Manaus [Tour 10 Anos]

13/12 __ Feira de Santana [Tour 10 Anos]

14/12 __ Seabra [Tour 10 Anos]

15/12 __ Salvador [Tour 10 Anos]

Serviço

18/10 - 10 anos de carreira - Rio de Janeiro - RJ

Festival Polifonia

Local: Vivo Rio

Horário: Festival começa às 20h

Valor: Pista: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira) / Camarote: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)

Classificação etária: 14 anos

https://www.facebook.com/events/297816467723323/

19/10 - 10 anos de carreira - Juiz de Fora - MG

Dois por Um (Scalene + Supercombo)

Local: Cultural Bar

Horário: 23h

Valor: R$ 40,00 (meia-entrada)

https://www.facebook.com/events/491395448351322/

20/10 - 10 anos de carreira - Belo Horizonte - MG

Dois por Um (Scalene + Supercombo)

Local: Sesc Palladium

Horário: 18h30

Valor: R$ 35,00 (meia-entrada)

https://www.facebook.com/events/369567907326022/

02/11 - show de Respiro - Sorocaba - SP

Local: Asteroid Bar

Horário: 19h

Valor: R$ 30,00 (meia-entrada)

03/11 - show de Respiro - São Paulo - SP

Local: Casa Natura

Horário: 19h00

Valor: R$ 40,00 (meia-entrada)

https://www.facebook.com/events/2193272057637720/

15/11 - 10 anos de carreira - Recife - PE

Local: Estelita

Horário: 16h

Valor: R$ 25,00 (meia-entrada)

https://www.facebook.com/events/2265003830276984/

16/11 - 10 anos de carreira - João Pessoa - PB

Local: Vila do Porto

Horário: 16h00

Valor: R$ 25,00 (meia-entrada)

https://www.facebook.com/events/487749748444718/

17/11 - 10 anos de carreira - Natal - RN

Local: Ateliê Bar

Horário: 16h

Valor: R$ 25,00 (meia-entrada)

https://www.facebook.com/events/2118219595151949/

22 e 24/11 - show de Respiro - Brasília - DF

Local: Galpão do Criolina

Horário: tbc

Valor: tbc

29/11 - 10 anos de carreira - Manaus - AM

Local: Red Dog Pub

Horário: tbc

Valor: tbc

13/12 - 10 anos de carreira - Feira de Santana - BA

Cidade: Feira De Santana

Local: tbc

Horário: tbc

Valor: tbc

14/12 - 10 anos de carreira - Seabra - BA

Festival Motochapada

Local: tbc

Horário: tbc

Valor: tbc

15/12 - 10 anos de carreira - Salvador - BA

Local: Portela Café

Horário: tbc

Valor: tbc