SBT transmite entrega do Grammy Latino ao vivo O SBT transmite hoje, a partir das 22 horas, a quinta edição do Grammy Latino, direto de Los Angeles, com direito a depoimentos dos indicados. A apresentação será de Maria Cândida e João Marcelo Bôscoli, que poderá anunciar sua irmã como uma das vencedoras da noite, já que Maria Rita concorre em quatro categorias. É a terceira vez em que Maria Cândida é acompanhada por João Marcelo na transmissão do Grammy. Além de Maria Rita, a banda Skank e o produtor Tom Capone falam sobre o prêmio. A repórter Maria Cândida fez uma entrevista com a filha de Elis Regina, que se emocionou e chegou a chorar. Já o canal de tv paga E! Entertainment mostra as celebridades passando pelo tapete vermelho, a cerimônia e o pós-show apenas no domingo, a partir das 20 horas.