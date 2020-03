Saxofonista Manu Dibango morre aos 86 anos vítima do coronavírus

O célebre saxofonista camaronês Manu Dibango, um astro do jazz, morreu nesta terça-feira, 24, aos 86 anos, poucos dias depois de contrair o novo coronavírus, informaram pessoas próximas ao artista.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

O compositor de Soul Makossa, uma das músicas mais famosas dos anos 70, é o primeiro artista que morre devido à COVID-19.

"Morreu durante a madrugada, em um hospital da região de Paris", declarou à AFP Thierry Durepaire, representante e gerente das obras musicais do artista. O funeral será uma cerimônia íntima e uma homenagem será organizada posteriormente, quando possível, afirma a página do músico no Facebook.

Soul Makossa, a música que o tornou famoso em todo o planeta, foi resgatada por DJs de Nova York de um álbum anódino lançado por ocasião de um campeonato de futebol africano.

Posteriormente, Manu Dibango acusou Michael Jackson de plágio no álbum Thriller. Os dois artistas chegaram a um acordo financeiro.