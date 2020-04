Saxofonista Lee Konitz morre aos 92 anos, vítima do coronavírus

LEIA TAMBÉM > Saxofonista Manu Dibango morre aos 86 anos vítima do coronavírus

O saxofonista de jaz Lee Konitz morreu ontem, 15, vítima de coronavírus. O músico estava internado em um hospital em Nova York, nos Estados Unidos. As informações foram confirmadas pelo seu filho, Josh Konitz.

O artista ficou conhecido por um estilo mais livre e a improvisação musical nos ano 1960, tornando-se um dos nomes mais influentes no gênero bebop, do jazz.

Konitz iniciou sua carreira em orquestras e seguiu solo a partir de 1949, com o álbum Subconscious-Lee, lançado em 1955. Em sua carreira, o músico participou de mais de 150 discos, entre eles Birth of The Cool, liderado por Miles Davis.

O jazz sofre com mais uma baixa. Em março, o saxofonista Manu Dibango morreu aos 86 anos, vítima do novo coronavírus.