Saudade e lamento: fãs celebram legado de João Gilberto

Após a morte de João Gilberto, um dos nomes mais importantes da cultura brasileira, fãs celebraram o legado do músico. O cantor faleceu no último sábado e as causas da morte não foram divulgadas.

“Meu pai morreu. Sua luta foi nobre, ele tentou manter a dignidade à luz da perda da independência. Agradeço minha família por estar aqui por ele”, escreveu o filho do cantor, João Marcelo, que mora nos Estados Unidos. Seu estado de saúde teria piorado desde a morte da ex-mulher, Miúcha, em dezembro de 2018, com quem foi casado e teve a filha Bebel. Ele chegou a pesar 40 quilos.

O corpo do cantor e compositor será velado nesta segunda-feira, 8, a partir das 9h até as 14h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A direção do teatro confirmou o velório, que será aberto ao público. Por enquanto, o corpo permanece no Instituto Médico Legal (IML) do Rio. No início da tarde, a filha do compositor, Bebel Gilberto, chegou ao Rio de Janeiro. Ela estava nos Estados Unidos.