Sarah Brightman fará cinco apresentações no Brasil

A cantora inglesa Sarah Brightman confimou que fará cinco apresentações no Brasil. Reconhecida por sua interpretação de temas de O Fantasma da Ópera, a soprano fará shows no mês de novembro, passando por São Paulo, nos dias 24 e 25, no Espaço das Américas; dia 27, em Brasília, no Centro Cultural Ulysses Guimarães; dia 29, no Rio, no Vivo Rio; e encerra em 1º de dezembro em Curitiba, no Teatro Guaíra.

Com uma carreira de mais de 30 anos, chegou a vender mais 32 milhões de cópias e conquistou mais de 180 discos de ouro/platina em mais de 40 países. A canção Time to Say Goodbye, em que interpreta ao lado de Andrea Bocelli, é um de seus grandes sucessos.

A venda de ingressos começa agora no dia 10 de agosto.

SERVIÇO:

São Paulo

Espaço das Américas. Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda

Sábado - 24 de novembro de 2018 - 22h - Abertura da casa 20h

Domingo - 25 de novembro de 2018 -20h - Abertura da casa 18h

Preço: A partir de R$ 150,00

Vendas - Bilheteria do teatro ou pelo site :

http://www.poladian.com.br/

Brasília

Centro de Convenções Ulyssses Guimarães. SDC - Setor de Divulgação Cultural - Eixo Monumental

Terça-feira - 27 de novembro de 2018 - 21h - abertura da casa: 19:30

Preço: A partir de R$ 180,00

Vendas - Bilheteria do teatro ou pelo site :

http://www.poladian.com.br/

Rio de Janeiro

Vivo Rio. Av. Infante Dom Henrique, 85 - Flamengo

Quinta Feira - 29 de novembro de 2018 - 21h - abertura da casa 19h

Preço: A partir de R$ 125,00

Bilheteria do teatro ou pelo site :

http://www.poladian.com.br/

Curitiba

Guairão - Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto. Rua XV de Novembro, 971 - Centro, Curitiba - PR, 80020-310

Sábado, 1º de dezembro de 2018 - 21h - abertura da casa 20:00 horas

Preço: A partir de R$ 300,00

Bilheteria do teatro ou pelo site :

http://www.poladian.com.br/