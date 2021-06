São João virtual: confira a programação de lives juninas

As festas juninas são uma das comemorações mais tradicionais do calendário brasileiro e incluem, invariavelmente, aglomerações – algo não recomendado para esse período de pandemia. Porém, sempre há uma maneira de se festejar, mesmo que de longe. As lives juninas seguem sendo uma realidade - Campina Grande, um dos ícones dos festejos de São João fez sua primeira live junina dia 12 e segue com programação até 29 de junho. Fafá de Belém anunciou que sua live, marcada para o dia 24, às 20h, terá como tema São João. E, hoje (16), começa a segunda edição do São João de Todos, evento promovido pela empresa Sua Música.

O São João de Todos terá um total de 30 lives – sempre de quarta-feira a domingo - com artistas nordestinos que representam diversos gêneros musicais, como o forró, o piseiro e o brega funk, com transmissão gratuita pelo canal Sua Música.

As primeiras atrações, em shows que começarão às 20h, são Raí Saia Rodada, Eliane, Daniel dos Teclados e Matheus Fernandes. No fim de semana, haverá apresentações de Solange Almeida e Tarcísio do Acordeon.

As lives serão transmitidas de uma cidade cenográfica construída em Fortaleza especialmente para o evento, que ocorrerá sem a presença de público. A programação inclui também aulas de dança e de culinária típica da época e segue até o dia 27 de junho.

Já o São João de Campina Grande será realizado nos dias 19, 23, 24, 26 e 29 de junho, e tem como uma das atrações a cantora Elba Ramalho, no dia 23. A transmissão dos shows será feita pelo YouTube e as atrações ainda estão sendo divulgadas. No dia 17, haverá uma homenagem especial a Dominguinhos, morto em com 30 músicos convidados e diversas atrações ao longo de oito horas, transmitida no canal do músico no YouTube.

A live de Fafá de Belém terá a participação da filha, Mariana Belém, e contará com clássicos de festas juninas, como Cai Cai Balão, Olha pro Céu e Carneirinho, Carneirão. A transmissão será feita em seu canal no YouTube, dia 24, às 20h.

Confira programação completa do São João de Todos:

16/6, 20h

Eliane

Raí Saia Rodada

Daniel dos Teclados

Matheus Fernandes

17/6, 19h30

Biu do Piseiro

Vitor Fernandes

Gil Bala

Aldair Playboy

18/6, 19h

Pisadinha de Luxo

Forró do HF

Tarcísio do Acordeon

João Gomes

Renno

19/6, 18h

Samyra Show

Solange Almeida

Yuri Pressão

Rogerinho

20/6, 16h

Jarly Almeida

Matheus Alves

Walkiria Santos

23/6, 19h

Forró do Bom

Sirano e Sirino

Caninana

Bonde do Brasil

24/6, 19h

Brasas do Forró

Fulô de Mandacaru

Gleydson Gavião

Siranin

25/6, 19h30

Banda Styllus

Taty Girl

Eduarda Brasil

Mastruz com Leite

26/6, 17h30

Cavalo de Pau

Mara Pavanelly

Wallas Arrais

Limão com Mel

27/6, 16h30

Eric Land

Lupe Lucena

Luan Estilizado

Lucas Boquinha