Sandy e Junior no Rio: como chegar, o que pode levar e horários

A dupla Sandy e Junior se apresenta no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 2 de agosto, na Jeunesse Arena, com a turnê Nossa História, depois de terem passado por quatro cidades brasileiras. Um show extra no Rio também está programado para o sábado, 3 de agosto, mas as informações de horário abaixo dizem respeito ao show de sexta, 2.

A produção do evento orienta que o público chegue com antecedência ao Parque Olímpico e use transporte público ou táxi/motoristas de aplicativos.

Muitos fãs já estão no local aguardando a abertura dos portões.

COMO CHEGAR

Quem for de metrô pode descer na estação Jardim Oceânico (Linha 4), na Barra da Tijuca, e fazer a integração com o BRT para a estação Parque Olímpico ou Rio 2 (mesma estação para quem vem da zona oeste). É necessário comprar o Riocard com antecedência, tanto para a ida quanto para a volta. O horário de funcionamento do metrô é das 5h à meia-noite.

HORÁRIOS

Dia 02 de Agosto

Entrada do público que adquiriu o Pacote Gold - a partir das 13h

Entrada do público que adquiriu o Pacote Gold - 16h

Horário do Soundcheck (exclusivo para o Pacote Gold) - 17h

Horário de abertura do portão para o público em geral - 18h

Horário do show - 20h30

OS PORTÕES DE ACESSO PARA CADA SETOR

Para as pessoas que forem de carro, a entrada do estacionamento é feita através do P5 (valor de R$ 30,00 da casa).

TODOS os setores serão feitos através do portão principal da Jeunesse Arena.

INGRESSOS

- Ter o ingresso em mãos, quando for solicitado para um atendimento mais rápido

- Não haverá troca de setores no dia do show

- No caso de E-Ticket, ter o ingresso disponibilizado no celular ou uma versão impressa em mãos.

ITENS/OBJETOS PROIBIDOS

- Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

- Go-Pro (Ou similares);

- Tablets;

- Cartazes de qualquer tipo;

- Guarda-chuvas;

- Alimentos ou bebidas comprados fora do evento;

- Bebidas alcoólicas;

- Materiais ou objetos que possam causar ferimentos;

- Armas de fogo ou branca de qualquer espécie;

- Copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem;

- Fogos de artifício;

- Papel em rolo, jornais e revistas;

- Bandeiras e faixas com mastro;

- Capacetes de motos ou similares;

- Correntes, cinturões e pingentes;

- Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar;

- Drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos. Quem precisar levar os medicamentos, deve apresentar receita médica em seu nome;

- Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml;

- Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios;

- Lasers, walkie-talkie e drones;

- Pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos;

- Animais - exceto cães guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual;

- Utensílios de armazenagem;

- Cadeiras ou bancos;

- Bastão para tirar foto;

- Buzinas de ar;

- Mochilas ou bolsas maiores do que 20x30cm;

- Outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação, sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local.

O evento não possui guarda-volumes.

SETLIST DA TURNÊ NOSSA HISTÓRIA

1 - Nã Dá Pra Não Pensar

2 - Nada Vai Me Sufocar

3 - No Fundo do Coração

4 - Estranho Jeito de Amar

5 - Olha O Que O Amor Me Faz

6 - Nada É Por Acaso

7 - Love Never Fails

8 - As Quatro Estações

9 - Aprender a Amar

10 - Imortal

11 - Libertar

12 - Eu Acho Que Pirei

13 - Beijo bom/Etc e Tal/Vai Ter Que Rebolar/Dig Dig Joy/Eu Quero Mais

14 - Enrosca

15 - A Gente Dá Certo

16 - Você pra Sempre (Inveja)

17 - Ilusão

18 - Não Ter

19 - Era Uma Vez

20 - Com você

21 - Inesquecível

22 - Super-herói

23 - A Lenda

24 - Cai a Chuva

BIS:

25 - Quando Você Passa

26 - Desperdiçou

27 - Vamo Pulá

PRÓXIMOS SHOWS DA TURNÊ

03/agosto: Rio de Janeiro - Jeunesse Arena

17/agosto: Belo Horizonte - Esplanada do Mineirão

24/agosto: São Paulo - Allianz Parque

25/agosto: São Paulo - Allianz Parque

31/agosto: Curitiba - Pedreira Paulo Leminski

13/setembro: Manaus - Arena da Amazônia

14/setembro: Belém - Hangar

21/setembro: Porto Alegre - Arena do Grêmio

12/outubro: São Paulo - Allianz Parque

13/outubro: São Paulo - Allianz Parque

*Os ingressos estão esgotados para todos os shows, exceto o dia 13 de setembro, em Manaus.