Sandy e Junior lançam box com 16 álbuns da carreira

Às vésperas da turnê que teve ingressos esgotados na primeira madrugada de vendas, a dupla Sandy & Junior lançou, nesta sexta-feira, a coletânea Nossa História, que reúne 16 álbuns dos irmãos. As gravações incluem 12 álbuns de estúdio e quatro shows ao vivo, totalizando 239 faixas.

O box está à venda no site https://www.umusicstore.com/. Sandy e Junior vão percorrer o Brasil com a turnê Nossa História. Serão ao menos treze shows em dez capitais do País.

Confira os discos que fazem parte da coletânea Nossa História

Aniversário do Tatu (1991)

Sábado à Noite (1992)

Tô Ligado em Você (1993)

Pra Dançar com Você (1994)

Você É D+ (1995)

Dig-Dig-Joy (1996)

Sonho Azul (1997)

Era Uma Vez ao Vivo (1998)

As Quatro Estações (1999)

Quatro Estações – O Show (2000)

Sandy e Junior (2001)

Internacional (2002)

Ao Vivo No Maracanã (2002)

Identidade (2003)

Acústico (2007)