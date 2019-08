Sandy e Junior fazem show nostálgico em São Paulo

A dupla Sandy & Junior, longe dos palcos desde 2007, se apresentou neste sábado, 24, em São Paulo. O show, que integra a turnê 'Nossa História', fez memória aos 30 anos de parceria dos irmãos e emocionou um estádio lotado por 55 mil pessoas.

O frio e a leve garoa do início da noite não desanimaram os fãs, ansiosos por reviver hits da infância e da adolescência - todos na ponta da língua, verso a verso. Se a música "Vamo Pulá", que fechou o show, tirou todo mundo do chão, "Olha O Que O Amor Me Faz", "A Lenda", "As Quatro Estações" e "Turu Turu" levaram o público à loucura - e arrancaram lágrimas daqueles mais entusiasmados, inclusive. A primeira música foi "Não Dá Pra Não Pensar".

O clima de nostalgia, contudo, não foi exclusivo do público, já que os telões exibiam imagens do arquivo pessoal de Sandy e Junior, com vídeos e fotos de shows antigos e de cantorias em casa. Não ficaram de fora referências à série Sandy e Junior, que teve quatro temporadas na TV Globo, com participações de Paulinho Vilhena, Fernanda Paes Leme e, claro, dos filhos de Xororó.

"Vocês não fazem ideia de como reviver tudo isso é emocionante", disse Junior. "Estamos vivendo um sonho. O legal mesmo é poder construir novas lembranças com vocês", completou Sandy.

Com produção impecável, o show trouxe fogos de artifício, equipe de dançarinos - com os irmãos participando das coreografias - e um Junior talentoso na bateria. A contagem regressiva, exibida no telão antes do show, causou grande ansiedade no público, que foi, entretanto, recompensado por uma apresentação enérgicade duas horas, sem nenhuma interrupção.

Junior aderiu às manifestações em defesa da floresta Amazônica, que, nos últimos dias, têm sido pauta no Brasil e no exterior. "Deixem a nossa Amazônia em paz!", pediu o cantor, arrancando aplausos da plateia.

O público deixou o Allianz Parque cantando o setlist com força. Os doze anos de distância dos palcos não parecem ter abalado a paixão dos fãs de Sandy e Junior.