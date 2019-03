Sandy & Junior | Enquete: qual a melhor música da dupla?

Você já deve saber que Sandy & Junior, dupla de sucesso dos anos 90 e 2000, anunciou uma turnê especial, intitulada Nossa História, em comemoração aos 30 anos do início de carreira. Sem parcerias desde 2007, os irmãos farão dez shows em todas as regiões do País. A apresentação em São Paulo será no dia 24 de agosto, no Allianz Parque.

O Estado preparou uma enquete com cinco sucessos da banda e quer saber: na sua opinião, qual deles é a melhor música de Sandy & Junior? Vote abaixo!