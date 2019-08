Sandy & Junior de volta a SP: veja que músicas podem tocar

Com sucessos como Quando Você Passa, Vamo Pulá! e As Quatro Estações, Sandy e Junior chegam a São Paulo neste fim de semana para dois shows da turnê Nossa História, que comemora os 30 anos do início carreira da dupla.

As apresentações acontecem no sábado, 24, e no domingo, 25, às 20 horas, no Allianz Parque - outras duas estão previstas para 12 e 13 de outubro, no mesmo local. Os ingressos para todas elas já estão esgotados. Se você conseguiu garantir a sua entrada, veja como chegar e o que é proibido levar, nesta matéria elaborada pelo Estado.

Abaixo, o provável setlist dos shows deste fim de semana, baseado nas últimas apresentações da turnê Nossa História.

1. "Não dá pra não pensar"

2. "Nada vai me sufocar"

3. "No fundo do coração"

4. "Estranho jeito de amar"

5. "Olha o que o amor me faz"

6. "Nada é por acaso"

7. "Love never fails"

8. "As quatro estações"

9. "Aprender a amar"

10. "Imortal"

11. "Libertar"

12. "Eu acho que pirei"

13. "Beijo é bom / Etc... e tal / Vai ter que rebolar / Dig-dig-joy / Eu quero mais"

14. "Enrosca"

15. "A gente dá certo"

16. "Você pra sempre (Inveja)"

17. "Ilusão"

18. "Não ter"

19. "Era uma vez"

20. "Replay"

21. "Inesquecível"

22. "Super-herói"

23. "A lenda"

24. "Cai a chuva"

25. "Quando você passa (Turu turu)"

26. "Desperdiçou"

27. "Vamo pulá"