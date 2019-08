Sandy & Junior chegam a São Paulo para duas apresentações da turnê ‘Nossa História’ 

A turnê Nossa História, que comemora os 30 anos de carreira da dupla Sandy & Junior, chega a São Paulo neste final de semana, com shows marcados para as noites de sábado e domingo, 24 e 25 de agosto, às 20 horas, no Allianz Parque.

Outras duas apresentações estão agendadas para 12 e 13 outubro. Os ingressos para todas elas já estão esgotados.

Se você conseguiu garantir o seu ingresso, atente-se aos horários de abertura dos portões, como chegar e o que deixar em casa.

Confira as dicas elaboradas pelo Estado:

Horário de abertura dos portões

Entrada do público que adquiriu o Pacote Diamante - 12h

Entrada do público que adquiriu o Pacote Gold - 14h

Horário do Soundcheck (exclusivo para o Pacote Diamante e Gold) - 15h30

Horário de abertura do portão para o público em geral - 16h

Portões de acesso:

Portão A (Rua Palestra Itália): entrada permitida para cadeira inferior (“Turu Turu”), cadeira superior (“As quatro estações”) e pista (“Vamo Pulá”);

Portão B (Avenida Francisco Matarazzo): entrada permitida para cadeira superior (“As quatro estações”) e pista premium (“Eu acho que pirei”);

Portão C (Rua Padre Antônio Tomás): cadeira inferior (“Turu Turu”)

Portão C1 (Rua Padre Antônio Tomás): camarote (“Inesquecível”) e pacotes Vip Gold e Vip Diamante (que precisam de ingressos Pista ou Pista Premium);

Portão D (Rua Padre Antônio Tomás): cadeira inferior (“Turu Turu”)

Como chegar

O ideal é ir via transporte coletivo ou táxi/carro particular de aplicativos. No entanto, o Allianz Parque e suas redondezas contam com estacionamentos.

Indo de metrô: a estação mais próxima é a Palmeiras-Barra Funda (linha 3-vermelha), a apenas 800 metros do estádio. Atente-se: no sábado, o metrô fecha à 1h. No domingo, à meia-noite. Recomenda-se comprar o ingresso com antecedência, para evitar filas.

Itens proibidos

Guarda-chuvas;

Alimentos ou bebidas comprados fora do evento;

Medicamentos (quem precisar levá-los, deve apresentar receita médica em seu nome);

Bebidas alcoólicas;

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

Go-Pro;

Bastão para tirar foto (“pau de selfie”)

Cartazes de qualquer tipo;

Papel em rolo, jornais e revistas;

Bandeiras e faixas com mastro;

Mochilas ou bolsas maiores do que 20x30cm;

Correntes, cinturões e pingentes;

Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar;

Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml;

Lasers, walkie-talkies e drones

Utensílios de armazenagem;

Cadeiras ou bancos;

Buzinas de ar.

O Estado fará a cobertura completa do primeiro show da dupla Sandy & Junior em São Paulo no portal e também no Instagram, no perfil @estadaocultura.