Sandy e Junior cantam pela primeira vez desde anúncio do retorno

Antes mesmo da turnê Nossa História, que estreia em 12 de julho, no Recife, Sandy e Junior fizeram um pocket show exclusivo para 1.500 convidados nesta terça, 2, no Credicard Hall, em São Paulo.

A iniciativa foi patrocinada pela Volkswagen, parceira na maratona de apresentações que comemora os 30 anos de carreira dos irmãos. Famosos como Michelle Loreto, Hugo Gloss, Fernanda Paes Leme, Kaká e Deborah Secco marcaram presença.

Desperdiçou foi a primeira música apresentada e arrancou calorosos aplausos do público. Depois vieram outros sucessos, como Turu Turu, A Lenda e Vamo Pulá!.

No palco, Sandy agradeceu a presença de todos e disse estar emocionada por cantar no Credicard Hall, local em que também aconteceu o último show da dupla, em 2007. “É a primeira vez que estamos trazendo esse novo projeto para o palco”, disse. Desde que anunciaram a turnê Nossa História, os irmãos só tinham cantado nas gravações do programa Caldeirão do Huck, da TV Globo.

Depois do show, Junior apresentou trabalhos de sua carreira solo, voltados à música eletrônica.

Impressões das celebridades

Dentre os sucessos da dupla, o favorito da cantora Naiara Azevedo é Turu Turu. “Vai ser loucura!”, disse, quando ainda estava na expectativa para a apresentação.

Nem mesmo o apresentador César Filho conseguiu ingresso para os shows da turnê. Ele e sua esposa, a atriz Elaine Mickely, contam que, se não fosse o pocket show para convidados, não conseguiriam assistir a Sandy e Junior.

Ticiane Pinheiro, apresentadora da RecordTV e grávida de cinco meses, também marcou presença. “É um presente que estamos tendo hoje. Eu fico feliz, porque em agosto eu estarei amamentando e não poderei ir. Mas hoje eu posso!”, conta a esposa do jornalista César Tralli.

Sandy e Junior vão percorrer o Brasil com a turnê Nossa História. Serão ao menos treze shows em dez capitais do País. Os ingressos já estão esgotados.