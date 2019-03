Dupla Sandy & Junior anuncia shows extras em São Paulo e no Rio

A dupla Sandy & Junior anunciou shows extras da turnê Nossa História, em São Paulo e no Rio de Janeiro, depois de os ingressos para a agenda original terem se esgotado ainda na madrugada desta sexta-feira, 22, quando a venda para o público em geral foi aberta na internet.

Portanto, além de 24 de agosto, Sandy & Junior farão outra apresentação em São Paulo, no dia seguinte, 25, também no Allianz Parque. No caso do Rio de Janeiro, o novo show será em 2 de agosto, um dia antes do show previamente marcado.

Para as duas cidades, a pré-venda exclusiva para cartões Elo acontecerá nos dias 27 e 28 de março; já a venda para o público em geral se inicia no dia 29. Nos dois casos, a partir da 00h01 no site ingressorapido.com.br e das 10h nas bilheterias físicas.

A informação foi dada pelo próprio Junior Lima, em seu Instagram oficial.