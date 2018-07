Saiba quem é a banda punk que invadiu a final da Copa do Mundo

Durante a partida entre França e Croácia, que decidiu a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, um incidente envolvendo invasão de campo ocorreu no segundo tempo. A banda punk russa Pussy Riot assumiu responsabilidade pelas quatro pessoas vestidas em uniformes policiais antigos que correram pelo gramado.

A banda afirmou, em seu Twitter, que os invasores eram membros do Pussy Riot:

NEWS FLASH! Just a few minutes ago four Pussy Riot members performed in the FIFA World Cup final match — ”Policeman enters the Game” https://t.co/3jUi5rC8hh pic.twitter.com/W8Up9TTKMA — (@pussyrrriot) 15 de julho de 2018

O grupo musical formado em 2011 ganhou popularidade ao apresentar protestos públicos contra o presidente russo Vladimir Putin, a quem faz ferrenha oposição. Entre as pautas defendidas pelo Pussy Riot estão causas feministas e LGBT, luta contra a desigualdade e o autoritarismo crescente no país, e oposição à proximidade entre Putin e a Igreja Ortodoxa Russa.

A banda lançou cinco músicas espalhadas por três singles desde 2016, mas ainda não tem um álbum completo. A faixa mais popular do Pussy Riot é Make America Great Again, referência explícita ao bordão de Donald Trump durante sua campanha eleitoral.

Após o protesto da final da Copa, a banda divulgou uma lista de exigências, dentre as quais solicita a libertação dos prisioneiros políticos, o fim das prisões arbitrárias durante manifestações, da violência policial e da fabricação de provas contra manifestantes, além da abertura para competição política no país.

Membros do Pussy Riot já foram presos diversas vezes após suas performances públicas, e um vídeo das pessoas que invadiram o gramado na final da Copa foi divulgado nas redes sociais do grupo:

So much for the tolerant World Cup atmosphere. From the video of @gruppa_voina's police interrogation after @pussyrrriot's final protest, a cop says: "You shit all over Russia, yes?! It's a shame it's not 1937 anymore!"pic.twitter.com/YhhKiuZLkk — max seddon (@maxseddon) 15 de julho de 2018