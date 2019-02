Ryan Adams é acusado de comportamento inapropriado por sete mulheres

Uma reportagem do New York Times diz que sete mulheres acusaram o aclamado músico e compositor Ryan Adams de oferecer ajuda em suas carreiras, mas que as coisas viraram sexuais - e que ele, às vezes, se alterou e foi abusivo verbalmente.

No texto publicado nesta quarta-feira, 13, uma mulher de 20 anos disse que Adams, que tem 44, teve conversas inapropriadas com ela quando ela tinha 15 e 16 anos. Identificada por seu nome do meio, Ava, ela disse que Adams se expôs durante uma ligação de vídeo.

A ex-mulher de Adams, a atriz e cantora Mandy Moore, disse que Adams foi psicologicamente abusivo durante todo o casamento. Eles oficializaram o divórcio em 2016.

A publicação disse que os relatos foram corroborados por familiares e amigos que estavam presentes nas ocasiões.

Os empresários de Adams não responderam à solicitação da AP para que comentassem o caso, mas seu advogado negou as acusações ao NYT.

Adams lançou seu disco de estreia em 2000 e foi indicado sete vezes ao Grammy. Ele também trabalhou nos bastidores, como produtor de nomes como Willie Nelson e Jenny Lewis. No mês passado, Adams se apresentou num tributo ao cantor Chris Cornell.

Ava disse que Adams a questionava frequentemente sobre sua idade ao longo dos nove meses em que trocaram mensagens. A reportagem diz que ela nunca mostrou a ele nenhuma identificação, e que ele tinha nomes de animais para as partes do corpo dela.

"Se as pessoas soubessem disso elas iam dizer que eu era como R Kelley lol,", ele escreveu para ela em novembro de 2014, quando ele tinha 40 e ela, 16. R. Kelly foi acusado de má conduta com mulheres e garotas, mas negou as acusações.

"O senhor Adams inequivocadamente nega que ele tenha se envolvido em conversas sexuais online com alguém menor de idade", disse Andrew B. Brettler, o advogado do músico, ao Times.

As cantoras Phoebe Bridgers e Courtney Jaye disseram que Ryan Adams se comportou de forma inapropriada durante seus relacionamentos.