Roqueiro Bryan Adams fotografará calendário de 2022 da Pirelli

O roqueiro e fotógrafo canadense Bryan Adams fotografará o calendário de 2022 da Pirelli, informou a fabricante italiana de pneus nesta terça-feira, 8.

Leia Também Bryan Adams pede desculpas por mencionar teoria conspiratória sobre coronavírus

"Estou orgulhoso de ter sido escolhido como fotógrafo do calendário de 2022 da Pirelli. Combinar fotografia e música para The Cal é muito empolgante e, é claro, destacará algumas pessoas extraordinárias", disse Adams em um comunicado.

O artista de 61 anos disse que começará a fotografar em algumas semanas. Em sua página de Twitter, ele contou que detalhes adicionais serão anunciados nos próximos meses.

Adams é mais conhecido por canções como Summer of '69, Heaven e a balada campeã das paradas (Everything I Do) I Do It for You, que fez parte da trilha sonora do filme Robin Hood - O Príncipe dos Ladrões, de 1991.

Como fotógrafo, ele retratou personalidades como o ator Mads Mikkelsen, o roqueiro Mick Jagger, a modelo Naomi Campbell e a rainha britânica Elizabeth. Ele também publicou livros de suas fotos, incluindo um de soldados britânicos feridos.

O calendário da Pirelli, que começou a ser publicado nos anos 1960, tem edição limitada e geralmente é presenteado aos clientes da empresa. Nos últimos anos, ele trocou as imagens de modelos escassamente vestidas por temas mais artísticos e destacou várias celebridades.

A edição de 2021 foi cancelada por causa da pandemia de covid-19.