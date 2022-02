Ronnie Wood revela arte dos Rolling Stones e fala sobre as esperanças da turnê

Ronnie Wood teve de usar escadas para assinar seu nome em sua mais recente obra de arte - uma gigantesca pintura abstrata dos Rolling Stones. Revelado na esquina da Wood Lane apropriadamente chamada com Ariel Way, na área de Shepherd's Bush, no oeste de Londres, a estrela da música pintou seu nome em um outdoor mostrando seu trabalho.

Leia Também Álbuns emblemáticos do mundo da música completam 50 anos em 2022

“É ótimo porque eles finalmente descobriram que eu posso pintar”, exclamou Wood. “Ninguém sabe que posso pintar, então temos que garantir que as pessoas percebam que eu posso.”

Chamado de Abstract Performance, é baseado em The Three Dancers de Picasso e o mostra no palco com o resto dos Stones, Charlie Watts, Keith Richards e Mick Jagger.Ele completou a pintura em 2020 e também há outras na série, mas Mick Jagger não está com roupas em nenhuma delas.

“Ele está nu porque eu me inspirei em uma outra obra de Picasso chamada The Dancers e eles estavam todos dançando nus. Foi aí que pensei, por que não? Você sabe, é uma boa forma de expressão.”

Falando sobre Watts, que morreu aos 80 anos em agosto, Wood disse que significou muito receber dele a bênção para continuar a turnê e usar Steve Jordan em seu lugar na bateria.Os Stones esperam fazer uma turnê no final do primeiro semestre deste ano.

Wood também discutiu a pintura de um retrato do duque de Edimburgo, concluído pouco antes de sua morte, em abril de 2021. “Estou muito satisfeito com isso. É um carvão, um pastel marrom sépia do Duque, e terminei pouco antes de ele morrer. Eu pretendia mostrá-lo. Foi quando William soube desse interesse e me convidou para apresentá-lo a ele e também à rainha, no Palácio de Kensington, estou muito honrado.”

Wood está vendendo edições limitadas de Abstract Performance até 15 de fevereiro em seu site.