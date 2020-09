Ronald Bell, do grupo Kool and the Gang, morre aos 68 anos

Ronald Bell, cofundador do grupo Kool and the Gang, com sucessos como Celebration, Jungle Boogie e Ladies Night, morreu na quarta-feira, 9, aos 68 anos. O artista morreu em sua casa nas Ilhas Virgens americanas, afirmou à AFP o empresário do grupo, Angelo Ellerbee, que não revelou a causa da morte.

Nascido em Youngstown, Ohio, em 1951, Bell também se chamava Khalis Bayyan por seu nome muçulmano.

Ronald Bell fundou o Kool and the Gang com o irmão Robert e os amigos Dennis Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown e Ricky West no início da década de 1960. A banda uniu uma base de jazz com funk e toques de disco, R&B e pop.

O grupo fez grande sucesso na 1970, ao lado de bandas como Earth, Wind and Fire, Isley Brothers e Sly and the Family Stone.

Kool and the Gang continua como um dos grupos favoritos dos DJs nas pistas de dança e já teve muitas canções sampleadas, especialmente no mundo do rap e hip hop, aparecendo em músicas de astros como Jay-Z, Nas, NWA, Tupac Shakur, The Wu-Tang Clan, Snoop Dogg, A Tribe Called Quest e Busta Rhyme