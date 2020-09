Rolling Stones tornam-se a primeira banda no topo das paradas britânicas em seis décadas diferentes

Os roqueiros veteranos do The Rolling Stones lideraram as paradas britânicas de álbuns mais uma vez nesta sexta-feira (11), fazendo história ao tornarem-se a primeira banda a atingir o topo em seis décadas diferentes, segundo a Official Charts Company.

A banda, que começou a se apresentar em 1962, foi direto ao primeiro lugar com uma versão remasterizada de seu álbum Goats Head Soup, originalmente lançado em 1973, quando também alcançou a liderança.

Os Stones, que ainda fazem turnês regularmente apesar de seus membros como o cantor Mick Jagger e o guitarrista Keith Richards já estarem na casa dos 70 anos, já tiveram 13 álbuns na liderança das paradas do Reino Unido, o mesmo número de Elvis Presley e Robbie Williams.

Apenas os Beatles conseguiram mais, com 15, diz a Official Charts Company, organização que compila várias tabelas musicais oficiais do Reino Unido.