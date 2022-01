Rolling Stones são homenageados com selos do Correio Real britânico

Os Rolling Stones estão sendo homenageados em novos selos britânicos, com um conjunto fazendo referência às suas apresentações no mundo todo, no ano em que a lendária banda de rock comemora 60 anos. O correio real britânico anunciou nesta terça-feira, 11, que irá publicar um conjunto especial de 12 selos "como um tributo a uma das mais duradouras bandas de rock de todos os tempos".

Leia Também Show histórico dos Rolling Stones em Altamont tem imagens inéditas encontradas; assista

Oito selos apresentam fotos do vocalista Mick Jagger, dos guitarristas Keith Richards e Ronnie Wood, e do baterista Charlie Watts, falecido recentemente, se apresentando em diferentes shows pelo mundo: do Hyde Park de Londres em 1969, ao show em East Rutherford, nos Estados Unidos, em agosto de 2019.

Os outros quatro selos são apresentados em uma folha miniatura e apresentam duas imagens da banda, e os outros dois são pôsteres de suas turnês globais. Watts morreu no ano passado, aos 80 anos.

"Poucas bandas na história do rock conseguiram fazer uma carreira tão rica e expansiva como a dos Rolling Stones", disse David Gold, diretor de Assuntos Públicos e Política do Correio Real, em um comunicado. "Eles criaram alguns dos discos mais icônicos e inspiradores da música moderna, com performances ao vivo tão memoráveis quanto."