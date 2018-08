Rolling Stones reúnem canções de seus ídolos do blues em disco

A banda britânica The Rolling Stones fez uma seleção das suas músicas de blues favoritas para o álbum Confessin' The Blues, que será lançado no dia 9 de novembro, informou nesta quarta-feira o selo musical BMG.

O dinheiro arrecadado com as vendas do disco, que conta com uma bela capa desenhada por Ronnie Wood, será doado à Willie Dixon's Blues Heaven Foundation, que se dedica a fomentar o legado deste gênero musical em Chicago, nos Estados Unidos.

Confessin' The Blues reúne os melhores "bluesmen" de todos os tempos, em uma lista de músicas cuidadosamente escolhidas pelos Stones em parceria com BMG e Universal, indica o comunicado.

Assim, o álbum inclui canções dos grandes pioneiros do blues, como Howlin' Wolf, John Lee Hooker, Elmore James, Muddy Waters, Chuck Berry, Big Bill Broonzy e Robert Johnson.

Todos estes artistas influenciaram os membros do grupo britânico, sobretudo no início de suas carreiras, seja na forma de tocar guitarra de Keith Richards ou na voz e letras de Mick Jagger.

A capa do álbum é uma obra de arte, cortesia do outro guitarrista dos Stones, Ronnie Wood, que acrescentou um toque pessoal ao projeto pintando sua interpretação de um "bluesman".

Segundo o comunicado, todos os formatos em que o álbum foi editado incluem notas do jornalista musical britânico Colin Larkin, autor da Enciclopédia da Música Popular, e no formato BookPack serão incluídos cartões postais pintados pelo ilustrador Christoph Mueller.