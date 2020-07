Rolling Stones lançam 'Scarlet', canção feita em 1974

Os Rolling Stones voltaram à cena em sua estratégia conta-gotas, de mostrar o álbum novo em pílulas de canções até que Goat head Soup seja revelado em sua íntegra no dia 4 de setembro. As faixas inéditas foram criadas em diferentes momentos e a divulgada mais recentemente, Scarlet, é de 1974, com a presença do guitarrista do Led Zeppelin, Jimmy Page. “Eu me lembro de tocar essa música pela primeira vez com Jimmy e Keith no estúdio no porão de Ronnie. Foi uma sessão incrível!”, contou Mick Jagger em um comunicado à imprensa.

Arquivada por anos, Scarlet surgiu de improviso, conforme contou Keith Richards no mesmo comunicado: “Se bem me lembro, nós entramos logo depois de uma sessão do Led Zeppelin. Eles estavam indo embora e nós tínhamos um horário agendado logo depois. E, se não me engano, Jimmy decidiu ficar. Nós não estávamos trabalhando numa nova faixa, era basicamente uma demo, só pra sentir como seria, mas o resultado foi interessante, era algo que precisávamos usar.” Scarlet vem depois de Living in a Ghost Town sair no início da pandemia. O disco novo, além de estar nas plataformas, será divulgado nos formatos box set, CD, deluxe e vinil.