Rolling Stones começam em maio sua primeira turnê no Reino Unido desde 2006

A banda britânica The Rolling Stones anunciou nesta segunda-feira, 26, que fará a partir de maio sua primeira turnê pelo Reino Unido desde 2006.

O icônico grupo liderado por Mick Jagger tocará nesse mês e em junho em cinco estádios do país, como parte da turnê europeia No Filter, que começou em setembro do ano passado.

Os músicos têm antes uma apresentação em Dublin, Irlanda, no dia 17 de maio, e depois farão seu primeiro show no Reino Unido, em Londres, no dia 22.

A princípio, os Stones queriam ter combinado as datas dos shows no país com as apresentações agendadas pela Europa, mas tiveram que descartar essa possibilidade devido à "ausência de estádios disponíveis pro conta do calendário esportivo".

A última vez que o grupo tocou no Reino Unido foi em 2013, quando foi a atração principal popular festival de Glastonbury, e em dois shows em Hyde Park, em Londres. No entanto, a banda não faz uma turnê britânica há 12 anos.

"Temos muita vontade de voltar aos palcos. Sempre é estimulante ir a cidades nas quais não tocamos há muito tempo", afirmou Mick Jagger em comunicado.

Por sua vez, o guitarrista Keith Richards apontou que "é uma alegria tocar com esta banda".

"Não há nada que nos detenha e, na verdade, estamos só começando", acrescentou o músico.

Além do show no London Stadium em 22 de maio, na capital britânica, os Stones tocarão no dia 5 de junho em Manchester, no estádio de Old Trafford; no Murrayfield de Edimburgo (Escócia), em 9 de junho; no Estádio Cardiff Principality, em dia 15, e no estádio de críquete de Twickenham, em Londres, no dia 19 de junho.

Os ingressos para os shows começarão a ser vendidos no próximo dia 2 de março.