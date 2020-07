Rolling Stones anunciam reedição do disco 'Goats Head Soup'

Três faixas inéditas, entre as quais Scarlet, gravada junto com Jimmy Page, são alguns dos atrativos da reedição do disco Goats Head Soup, que os Rolling Stones lançaram originalmente em 1973. A gravadora Universal Music informou que o lançamento da reedição será em 4 de setembro, em vários formatos, como um box de quatro CDs e quatro vinis.

Os diferentes formatos incluirão dez faixas extras com versões alternativas e três faixas nunca divulgadas, entre as quais se encontra Criss Cross, já disponível.

No material, também se encontram as desconhecidas All The Rage e Scarlet, a qual conta com o guitarrista do Lez Zeppelin como convidado, além do baixo de Rick Grech (de Blind Faith). Como se não bastasse, a caixa incluirá também Brussels Affair, o álbum ao vivo de 15 faixas que os Stones gravaram em um show na Bélgica, realizado no outono de 1973, após o lançamento do álbum original e que só está disponível nas séries de gravações "piratas" oficiais de 2012.

Goats Head Soup foi seu décimo primeiro álbum de estúdio e foi lançado na sequência do emblemático álbum duplo dos Stones de 1972, Exile On Main St. Gravado na Jamaica, em Los Angeles e em Londres, marcou a última colaboração com o produtor Jimmy Miller e, entre as músicas, se destaca um dos maiores clássicos do grupo britânico, Angie, terminada por Mick Jagger e Keith Richards durante uma estadia na Suíça. /EFE